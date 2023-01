Die Klimaaktivistinnen richteten ein Unterlassungsschreiben an die CEOs von Energiekonzernen. Foto: APA/AFP/FABRICE COFFRINI

Greta Thunberg, die wohl bekannteste Klimaaktivistin der Welt, traf am Donnerstag beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos auf jenen Mann, der die Regulierung der globalen Energieversorgung maßgeblich beeinflusst: Fatih Birol, Vorsitzender der International Energy Agency (IEA). Thunberg forderte von Birol ein Ende der Investitionen in fossile Brennstoffe. "Solange die Energiekonzerne damit durchkommen, werden sie weiterhin in fossile Brennstoffe investieren und die Menschen im Stich lassen", warnte Thunberg.

Zusammen mit den anderen Teilnehmerinnen des von CNBC moderierten Diskussionsgesprächs, der deutschen Klimaaktivistin Luisa Neubauer, der ecuadorianischen Klimaaktivistin Helena Gualinga und der ugandischen Klimaaktivistin Vanessa Nakate, erklärte Thunberg, sie hätten ein "Unterlassungsschreiben" an die CEOs globaler Energiekonzerne gerichtet, in dem sie diese dazu aufforderten, Öl-, Gas- und Kohleabbau nicht weiterhin zu fördern.

CNBC International TV

"Es ist absurd, dass wir in Davos denjenigen zuhören, die die Klimakrise hauptsächlich verursachen, und nicht denen, die an vorderster Front stehen. Wir scheinen uns auf diese Leute zu verlassen, um unsere Probleme zu lösen, obwohl sie gezeigt haben, dass sie der kurzfristigen Gier und der Profitgier der Unternehmen den Vorrang geben", mahnte Thunberg. Es brauche mehr Menschen, die sich dem "Kampf gegen die Klimakatastrophe" anschließen, fügte sie hinzu.

Birol betonte, dass die Energiewende unterschiedliche Interessensgruppen umfassen müsse, insbesondere angesichts der durch den Krieg in der Ukraine verursachten globalen Energiesicherheitskrise. Eine Rechtfertigung für neuerliche Investitionen in Ölfelder sei die Energiekrise in Anbetracht der rasch fortschreitenden Klimakatastrophe jedoch nicht. Birol gab sich dennoch zuversichtlich in Bezug auf den Umstieg auf saubere Energie: "Wir können vorsichtig optimistisch sein. Letztes Jahr kam eine rekordverdächtige Menge an erneuerbaren Energien auf den Markt." Er räumte jedoch ein, dass der Umstieg nicht schnell genug voranschreite und insbesondere Schwellen- und Entwicklungsländer in der Übergangsphase unterstützt werden müssten.

Veränderung "von unten"

Vor vier Jahren nahm die damals 16-jährige Thunberg am WEF-Haupttreffen teil und richtete sich mit dringlichen Worten an die Staats- und Regierungschefs: "Unser Haus steht Flammen", warnte Thunberg in Davos 2019. Im darauffolgenden Jahr kehrte sie nach Davos zurück.

In diesem Jahr lehnte sie es jedoch ab, als offizielle Delegierte teilzunehmen. Auf die Frage, warum sie sich nicht für einen Wandel innerhalb des Systems einsetzen wolle, sagte Thunberg, dass es bereits Aktivisten gebe, die dies täten. "Die Veränderungen, die wir brauchen, kommen sehr wahrscheinlich nicht von dort. Sie werden eher von unten nach oben kommen."



Greta Thunberg sorgte in den vergangenen Tagen bereits für Schlagzeilen. Gemeinsam mit anderen Aktivistinnen und Aktivisten nahm sie an den Klimaprotesten im deutschen Lützerath teil und wurde dort verhaftet. Nach der Feststellung der Identität wurde sie wieder entlassen. (hel, Reuters, 19.1.2023)