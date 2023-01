Die Admiral Sportwetten GmbH ist ein österreichisches Wettunternehmen mit Sitz in Gumpoldskirchen, welches Teil der Novomatic-Gruppe ist Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Wie der Glücksspielkonzern Novomatic am Donnerstag in einer Aussendung wissen ließ, waren an diesem Tag Teile der IT-Infrastruktur von Admiral-Sportwetten Ziel eines Cyberangriffs. Laut eigenen Aussagen wurden bei Admiral unmittelbar die dafür vorgesehenen Notfallpläne aktiviert sowie alle notwendigen Maßnahmen zur Systemsicherung und Aufklärung dieses Angriffs in die Wege geleitet. Zusätzlich wurde ein Krisenstab mit internen und externen IT-Sicherheitsspezialisten eingerichtet, um der Sache auf den Grund zu gehen.

Schaden noch unbekannt

Eine umfangreiche Untersuchung des Vorfalls wurde eingeleitet, zum jetzigen Zeitpunkt könne der volle Umfang beziehungsweise der entstandene Schaden des Angriffs noch nicht konkretisiert werden. Als sofortige Maßnahme wurde unter anderem die Website vorübergehend isoliert und eine Wiederherstellung eingeleitet. Sämtliche Kundenguthaben, so versichert der Konzern, seien selbstverständlich gesichert.

Admiral hat die zuständigen Behörden über den Vorfall informiert und steht mit diesen laut Aussendung in engem Austausch. Man sei sich der heiklen Situation in jedem Fall bewusst und habe deshalb schon in der Vergangenheit "umfangreiche Maßnahmen" ergriffen, um die Cybersicherheit des Unternehmens bestmöglich zu schützen.

Der STANDARD hat bei Novomatic bezüglich weiterer Details bereits angefragt. (red, 19.1.2023)