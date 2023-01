13 Stationen der Saison 2023 sind auf der Streamingplattform ServusTV On zu sehen, die Powerstage auch im linearen TV

Foto: IMAGO/PanoramiC

Salzburg/Fuschl – Servus TV zeigt auch weiterhin die World Rally Championship (WRC). Der Salzburger Privatsender hat sich die Übertragungsrechte bis 2024 gesichert. Alle 13 Stationen der Saison 2023 sind auf der Streamingplattform ServusTV On zu sehen, die Powerstage auch im linearen Fernsehen.

Gestartet wird bereits an diesem Wochenende in Monte Carlo. Neu im Kalender ist die "Central European Rally", die im Oktober in Österreich, Tschechien und Deutschland ausgetragen wird. (APA, 19.1.2023)