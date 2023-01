Kein Durchkommen: ein rumänischer Polizist am Grenzzaun zur Republik Moldau. Foto: AP /Vadim Ghirda

Der Unternehmensberater und Journalist Alex Todericiu beschreibt in seinem Gastkommentar, wie in Rumänien auf das Veto Österreichs zu einem Schengen-Beitritt des Landes reagiert wird.

Dank des österreichischen Bundeskanzlers und seines umtriebigen Innenministers wurden Bukarest und Sofia auf die Schengen-Wartebank beordert. Smarte Beobachter haben das Veto als reine Symbolpolitik erkannt, rechtzeitig zu den Niederösterreich-Wahlen platziert. Vom Warten aber tun den Rumäninnen und Rumänen schon die Knochen weh. Mehr als ein Jahrzehnt ist vergangen, seitdem sie Schengen-Land sein könnten und auch sollten.

Ohne jemals ein EU-Musterschüler gewesen zu sein, fühlen sich viele Rumäninnen und Rumänen zu Recht wieder stigmatisiert. Denn die pauschalierenden negativen Stereotype können nicht vergessen werden. Diese reichen von geschundenen Waisenkindern, prügelnden Bergarbeitern, den immer wieder korrupten Politikerinnen und Politikern, von arglistigen Bettelnden und Taschendieben bis zu den weinenden Kindern, weit weg von ihren Eltern, die sich wiederum in Österreich müde schuften und auch das ihnen zustehende Kindergeld einsammeln. Wirkliche Zurechtrückungen gab es aus Bukarest kaum.

Schaden und Katzenjammer

Im letzten Dezember lief es auf einmal anders. Die Wut der Rumäninnen und Rumänen war so laut, dass auch der österreichische Außenminister versuchte, den Schaden und Katzenjammer zu begrenzen: Der Nehammer'sche Einspruch sei ein Hilferuf gewesen. Wer wütend ist, handelt leider oft auch unüberlegt. Rumänien hat dann kurzfristig seinen Botschafter aus Wien abberufen. Vieles deutet auch auf eine Nachrichtensperre in Bukarest, da seit Mitte Dezember Interviewanfragen an rumänische Minister oft unbeantwortet bleiben. Der Neujahrskonzertbesuch des bulgarischen Staatspräsidenten hat Bukarest überrascht und dem Bundeskanzler geholfen, international sein Gesicht zu wahren. Die mögliche Schengen-Abkoppelung des Nachbarlandes wird selbst von den Rumänen nun realpolitisch vergegenwärtigt. Das "Nur kein Alleingang"-Mantra ist verblasst.

Was aber ist die rumänische Strategie? In den Medien wird versucht zu erklären, warum die Rumäninnen und Rumänen die österreichische Schengen-Missgunst erleben mussten. Gekünstelt hören sich dabei die verschiedensten Szenarien, unter anderem auch hinsichtlich vermeintlich nicht stattgefunden habender sogenannter Tauschgeschäfte, an. Der Schengen-Beitritt hätte gelingen können, wenn Rumänien das Schwarzmeergas den Österreichern überlassen hätte. Solche Erklärmuster sind ein gefundenes Fressen für alle Parteien angesichts der hohen Politikverdrossenheit.

Symbolpolitik nutzen

Gehofft wird in Bukarest auch, dass mit den Wahlen am Monatsende Niederösterreich, wo auch die rumänischen Betreuerinnen und Pflegerinnen brav ihre nützliche Arbeit leisten, der Zahltag kommt und der Schengen-Spuk des Kanzlers in Wien vielleicht vorbei ist. Dem enttäuschten rumänischen Pflegepersonal, mehrheitlich Frauen und Mütter, schuldet ja auch das Land Niederösterreich eine ehrliche Antwort.

Die rumänischen Parteien haben, mit Blick auf Kroatien, die Doppelmoral der Nehammer'schen Fabel mit heißer Schengener Pointe, eine wahltaktische Umnennung geeignet fürs Verständnis der "Verdächtigen vom Dienst", rasch verstanden und wollen selbst diese Symbolpolitik im eigenen Superwahljahr 2024 (Gemeinde-, Präsidial-, EU- und Parlamentswahlen), wenn nicht schon früher, nutzen.

Emotionsgeladene Luftballons sind somit bevorzugt und werden noch heuer getestet. So wird etwa die Frage gestellt, ob die österreichischen Betriebe weiterhin in Rumänien willkommen sind. Protektionismus mit nationalem Charakter ist somit zum Wahlkampfthema geworden. Der damit einhergehende Kummer ist leider vorprogrammiert. Und die hart arbeitenden österreichischen Firmen in Rumänien wissen genau, wem sie die Misere zu verdanken haben. (Alex Todericiu, 20.1.2023)