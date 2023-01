Zweimal Annie Lennox ab 21.45 Uhr auf Arte: in der Dokumentation "Popikone mit Engagement" und im Konzertfilm "Eurythmics live from Heaven". Foto: DCD Rights Ltd.

19.40 REPORTAGE

Re: Italiens neue Faschisten – Mussolinis Erben im Aufwind Der Wahlsieg der rechten Partei Fratelli d’Italia hat Italiens Neofaschisten neuen Auftrieb verschafft. 100 Jahre nach dem "Marsch auf Rom", mit dem Benito Mussolini die Macht an sich riss, wird das Wort Faschist zunehmend salonfähig. Bis 20.15, Arte

21.45 MUSIKDOKUS

Annie Lennox – Popikone mit Engagement 1954 in eine schottische Arbeiterfamilie geboren, landete Annie Lennox 1983 mit Dave Stewart und den Eurythmics den Hit Sweet Dreams (Are Made of This), der sie zum internationalen Star machte. Bis heute ist die androgyne Sängerin als Menschenrechtsaktivistin tätig. Nach der Doku, die Leben und Karriere von Lennox beleuchtet, gibt es ab 22.40 Uhr den Konzertfilm Eurythmics live from Heaven zu sehen. Bis 23.40, Arte

22.15 ENDZEIT-SCI-FI

I Am Legend (USA 2007, Francis Lawrence) Ein so gut wie menschenleeres New York für einen allein? Was durch Corona (fast) Wirklichkeit wurde, brachte Francis Lawrence 2007 mit dem Science-Fiction-Film I Am Legend auf die Leinwand. Im Zentrum der Handlung steht ein Virologe (Will Smith), der der einzige Überlebende einer Pandemie zu sein scheint. Bis 0.10, Puls 4

22.30 DOKUMENTATION

Universum History: Thriller im Eis – Die Jagd nach dem Schweizer Ötzi 5000 Jahre alte Köcher, Pfeile und eine Hose aus Ziegenleder – entdeckt von einer Wanderin in einem Gletschergebiet am Schweizer Schnidejoch in einer Höhe von 2700 Metern. Der Schweizer Ötzi wurde "Schnidi" getauft und lebte 1000 Jahre vor dem weltberühmten Mann im Eis. Bis 23.15, ORF 2

22.55 ACTION

Face/Off – Im Körper des Feindes(USA 1997, John Woo) Wenn der Böse und der Gute die Rollen tauschen: rauschhaft inszeniertes Actionkino von John Woo, mit John Travolta und Nicolas Cage ideal besetzt. Bis 1.40, RTL 2

23.40 MAGAZIN

Tracks: Fake News – Russische Propaganda für Anfänger Wie funktionieren die Propagandalügen – und wie leicht sind sie wirklich zu enttarnen? Bis 0.15, Arte