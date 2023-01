In dieser Galerie: 2 Bilder Time's Up: Bill Nighy brilliert als Mr. Williams Foto: AP Jamie D. Ramsay (bekannt aus "Sex Education") und Bill Nighy. Foto: Ap

Der Tod ist ein Affront gegen das Leben. Er ist nicht fair, nicht für die, die sterben, und nicht für die, die zurückbleiben. Der Protagonist von Living gehört entgegen dem Filmtitel zu Ersteren. Diesen buchstäblich finalen Spoiler bekommt der Mittsechziger Mr. Williams, anders als so viele, noch zu Lebzeiten von seinem rauchenden Arzt serviert: Krebs im Endstadium. Sechs bis neun Monate bleiben ihm noch, um "seine Angelegenheiten zu regeln und noch etwas zu leben". Ein Todesurteil, das für den leitenden Beamten der Londoner Stadtverwaltung zum letzten Weckruf wird. Was tun mit der verbleibenden Zeit außer bereuen? Eine altbekannte Prämisse, die sich hier wesentlich ernster und trauriger stellt als in so mancher wehleidigen Midlife-Crisis-Story eines langsam ergrauenden Mannes.

Von Tokio nach London

Living von Regisseur Oliver Hermanus ist simpler und zugleich auch mehr als ein Spiel vom sterbenden (nicht zu reichen) Mann. Wem die Geschichte nicht nur von der Salzburger Jedermann-Bühne bekannt vorkommt, sondern auch aus dem Kino, vermutet hier zu Recht ein Remake. Direkte Vorlage ist der Kurosawa-Klassiker Ikiru aus dem Jahr 1952, dessen Titel in etwa das Gleiche bedeutet. Kein Geringerer als der englischsprachige Nobelpreisträger Kazuo Ishiguro hat den Stoff aus Tokio ins London der 1950er-Jahre geholt.

Mr. Williams und Mr. Watanabe

Eine solche Neuauflage ist vor allem dann interessant, wenn sie eine Variation oder durch den Zeitkontext einen neuen Blick bietet. Ersteres leistet Living durch den Ortswechsel. Doch die kulturelle Verschiebung ist ein kleinerer Eingriff, als es scheint. Die reservierten Höflichkeiten wirken im feinsten Oxford-Englisch von Mr. Williams ebenso wie ein Panzer wie für sein japanisches Vorbild Mr. Watanabe. Die aus heutiger Sicht übertrieben höflichen Umgangsformen mit Betonung auf Ehrgefühl mussten nicht lange an die britische Klassengesellschaft der Nachkriegsära angepasst werden.

Ebenso leicht übertragbar ist die beißende Kritik am überbordenden Beamtenapparat, die seinerzeit schon Kurosawa aus Tolstois Novelle Der Tod des Iwan Iljitsch übernommen hatte. Insofern könnte ein österreichisches Remake wunderbar funktionieren. Das würde die Tragik um eine markante satirische Komponente ergänzen, die in Hermanus’ 102-minütiger Version etwas weniger im Fokus steht. Die englische Nachkriegszeit erweckt Living durch eine nostalgische Ästhetik und das ungewöhnlich schmale Format, das an die Kleinbildfotografie erinnert. Die konservative Klassen- und Geschlechterpolitik in der White-Collar-Männerwelt frischt der queere südafrikanische Regisseur Oliver Hermanus dagegen nicht auf, selbst wenn er die Anachronismen sanft hervorhebt.

Ein bittersüßes Memento mori

Was bleibt, ist ein universelles bittersüßes Memento mori. Wenn der brillante Hauptdarsteller Bill Nighy die alte schottische Ballade The Rowan Tree anstimmt, dann steigt einem auch als junger Mensch ganz ohne Druck auf die Tränendrüse das Wasser in die Augen. Man hat sich in den alten Mann verliebt.

Kein Wunder, wurde doch die Rolle des steifen Gentlemans, der langsam weich wird, extra für Nighy adaptiert. Sein Jedermann, Mr. Williams, wartet nur darauf, das mürrische Gesicht zusammen mit dem alten "bowler hat" abzulegen. So viel darf verraten werden: Er sucht und findet einen Weg zurück ins Leben, mit einigen markanten Szenen des Originals. Selbst wenn die Kurosawa’sche Ausgewogenheit zwischen Tragik und Beamtensatire zuweilen von allzu viel Musik gestört wird, ist Living trotzdem auch ein Film für gelernte Buddhisten. Wer das Sterben lernen will, muss leben. (Marian Wilhelm, 20.1.2023)