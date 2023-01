Quirliger Thomas Bernhard: Gerald Maria Bauers Inszenierung verpflanzt den Dichter in ein lebendig werdendes Archiv

Der erste Ausbruchsversuch des kleinen Thomas Bernhard (Jasper Engelhardt) auf dem Fahrrad blieb nicht ohne Spuren. Foto: Rita Newman

Das von Thomas Bernhard testamentarisch verfügte und seit Jahren gebrochene Aufführungsverbot kostet auch dem Theater der Jugend nur einen Lacher. Beziehungsweise viele Lacher. Im Intro zur Aufführung von Bernhards autobiografischem Erzählband Ein Kind im Theater im Zentrum in der Wiener Liliengasse finden vier in graugrüne Kittel gekleidete Archivare irgendwo auf ihren raumhohen Regalen und zwischen Kisten und vereinzelten Utensilien dann doch das betreffende Schriftstück, und sie japsen darüber ausgiebig, während sie sich schon mitten im Stück befinden.

Wie ein Setzkasten

Gerald Maria Bauer hat das 1982 erschienene Prosabändchen für die Bühne aufbereitet und auch den Band Der Keller integriert, der jene Zeit umfasst, in der Thomas Bernhard eine Lehre bei einem Lebensmittelhändler in Salzburg beginnt.

Die Aufführung ringt mit den Herausforderungen des klassischen Erzähltheaters, in dem es wenig "Fläche" zur Interaktion gibt, sondern zügig an der Rampe ins Publikum hinein deklamiert wird. Bauer, seit 2002 Chefdramaturg am Haus und hier als Regisseur im Einsatz, federt diese erratische Schlagseite mit einer vielversprechenden Idee ab, die zentral wird: Das Bühnenbild von Friedrich Eggert funktioniert wie ein Setzkasten für Komponenten der Inszenierung.

Aus den Archivmöbeln selbst also entspringt die Geschichte des zu Beginn achtjährigen Kindes, das Jasper Engelhardt etwas überschießend quirlig anlegt und das von Traunstein nach Salzburg flüchten möchte und kolossal scheitert. Dafür aber einen zünftigen Volkstanzabend mit Unbekannten in einer Gaststätte verbringt und hernach vom Großvater (David Fuchs), dem am meisten bewunderten Anverwandten, durchaus gnädiges Feedback erhält.

Kruzifix, Suppenschüssel

Unzähligen Laden und Kastentüren werden flugs die jeweils notwendigen Requisiten entnommen, Kruzifixe, Suppenschüsseln oder das Traunsteiner Tagblatt, manchmal befindet sich sogar ein zusammengekauerter Schauspieler hinter einem der Türchen. Da werden weder Verspieltheit noch Patina gescheut. Valentin Späth gibt den erwachsenen Bernhard, den zwei Frauenrollen (Mutter, Beamtin) verleiht Violetta Zupancic die entsprechende Herbheit. In wechselnden Rollen, vom computeraffinen Archivar bis zum Jugendfreund Hippinger Hansi, ist Stefan Rosenthal im Einsatz. (Margarete Affenzeller, 20.1.2023)