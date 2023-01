Protokolle junger Menschen, die keine Führungsposition möchten

Katja Schwarz* (22), Masterstudentin Marketing

"Für mich ist eigentlich schon immer klar: Ich möchte arbeiten, um zu leben, und nicht leben, um zu arbeiten. Mein Glück möchte ich im Privatleben finden. Wenn ich eine Stelle finde, die mich erfüllt, dann ist das ein Plus, aber nicht das, worauf ich hinarbeite. Ich habe nicht so einen hohen Anspruch. In Praktika habe ich bereits gemerkt, dass selbst Kollegen, die keine Führungskraft waren, sehr eingespannt waren und viel von ihrer Freizeit und Selbstbestimmung aufgegeben haben. Das kann ich mir nicht vorstellen." *Name geändert

Rudolf Brandtner (30), Angestellter einer Immobiliengesellschaft

"Ich bin der Jüngste bei uns, und einige gehen bald in Pension. Erwartet wird, dass ich meine Abteilung übernehme. Das will ich aber nicht. Dann müsste ich 24/7 für die Geschäftsführung ansprechbar sein. So viel kann man mir nicht zahlen, dass ich mein Privatleben opfere. Ich möchte nicht, dass meine Beziehung oder meine Hobbys darunter leiden. Wir müssen als Gesellschaft davon wegkommen, dass wir uns nur über die Arbeit definieren."

Paul Sommer* (27), Versicherungsmakler

"Ich möchte wegen der Personalverantwortung nicht führen. Ich sehe mich als Fachexperte, und das gibt man dann auf. Bei uns herrscht ein agiles Umfeld, es gibt keine strengen Hierarchien. Ich habe somit Projekte geleitet, aber es geht dabei um ein Miteinander. Eine klassische Chefposition käme für mich nicht infrage, ich habe gern Freizeit und finde es auch gut, Arbeit übergeben zu können, wenn ich frei habe." *Name geändert

Hannah Morgenstern (34), Bankkauffrau

"Seit sechs Jahren bin ich bei einer Bank angestellt, und mittlerweile betreue ich nicht nur Kunden, sondern leite auch zwei Filialen. Offiziell habe ich aber keine Weisungsbefugnis und Personalverantwortung. Das passt für mich gut. Meine Chefin über mir hat als Regionaldirektorin keinen Kundenkontakt und ist verantwortlich für Personalbelange. Ich möchte diese Verantwortung nicht und möchte weiterhin viel mit Kunden arbeiten."

Angelo Terziano (26), Sozialpädagoge

"Ich arbeite in einem Wohnhaus für geistig abnorme Rechtsbrecher, die resozialisiert werden. Mit zwei 24-Stunden-Diensten habe ich meine Wochenstunden abgearbeitet, also meist fünf Tage die Woche frei. Mit einem Kind zu Hause ist das optimal. Mir wurde bereits die Stelle als stellvertretende Hausleitung angeboten, und ich habe abgelehnt. Bei Zwischenfällen mit Klienten kann oft nur die Hausleitung helfen, und Krankenstände muss sie meistens übernehmen. Das ist viel Verantwortung. Man kann nicht nach Hause gehen und abschalten, da man für den aktuellen Dienst erreichbar sein muss. Wenn meine Freundin arbeitet und ich auf unser Kind aufpasse, könnte ich den Kleinen nicht abgeben, wenn ich notfalls einspringen muss."

Lena Grabner* (32), Kindergartenpädagogin

"Meine Chefin hat mich kürzlich gefragt, warum ich nicht gruppenführende Kindergärtnerin sein möchte. ‚Kinderbetreuerin war die Ausbildung, die ich abgeschlossen habe‘, sagte ich. Als ich noch in der Gastronomie tätig war, gab ich mein erstes Kind fast ausschließlich in Fremdbetreuung. Wenn ich von einer Elf-Stunden-Schicht kam, konnte ich mich nicht in ausreichendem Ausmaß meinem Kind widmen. Nach dem zweiten Kind wurde ich Tagesmutter, doch die Selbstständigkeit verlangt genauso viel Arbeit mit vielen unbezahlten Aufgaben, die damit zusammenhängen. Heute bin ich als Kinderbetreuerin für 30 Stunden angestellt und das erste Mal wirklich zufrieden. Meine eigenen Kinder sind zweimal in der Woche in Betreuung, den Rest der Woche arbeite ich bis 14 Uhr." *Name geändert





