Was kommt jetzt in die gelbe Tonne, das früher anderswo entsorgt werden musste? Foto: Bernd Feil/M.i.S. via www.imago-images.de

Auch wenn Sie beim Rausbringen von Recyclingabfall keinen Unterschied an den Behältern wahrgenommen haben, gelten in Österreich seit Jahresbeginn neue Regeln. Sie betreffen vor allem die sogenannte gelbe Tonne, die etwa in Wien seit Einstellung der blauen Tonne auch gelb-blaue Tonne genannt wird, und den Restmüll.

Zu viel wollen wir hier aber nicht verraten, um das folgende Spiel, bei dem beispielhafter Abfall korrekt zugeordnet werden muss, nicht zu spoilern – nachlesen können Sie Hintergründe zu den neuen Entsorgungsrichtlinien im Artikel "Neue Mülltrennung mit Hindernissen" und im zugehörigen Kommentar von Bernadette Redl, "Versäumte Chance bei der Mülltrennung".

(Sebastian Kienzl, Michael Matzenberger, Moritz Leidinger, 21.1.2023)