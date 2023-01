Die Staatsanwaltschaft des US-Bundesstaats New Mexico soll laut Medienberichten Anklage wegen fahrlässiger Tötung erheben

Baldwin am Set des Filmes "Rust". Foto: APA / AFP / Santa Fe County Sherrif

Santa Fe – Wegen eines tödlichen Schusswaffengebrauchs am Set des Films "Rust" muss sich US-Schauspieler Alec Baldwin wohl bald vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat New Mexico werde Anklage wegen fahrlässiger Tötung erheben, berichtete das "Wall Street Journal" am Donnerstag.

Bei dem Dreh im Oktober 2021 hatte Baldwin die Kamerafrau Halyna Hutchins beim Dreh einer Szene mit einem Revolver erschossen. Regisseur Joel Souza wurde verletzt, überlebte aber.

Baldwin hatte jede Schuld von sich gewiesen. Die Waffe hätte nicht geladen sein dürfen. Ihm sei gesagt worden, der Revolver sei "cold", sein Gebrauch am Set also sicher. Baldwins Anwalt Aaron Dyer gab gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters unmittelbar keine Stellungnahme ab. (Reuters, red, 19.1.2023)