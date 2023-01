Sara Björk will ein Umdenken. Foto: REUTERS/BRUNSKILL

Zwei blaue Striche änderten für Sara Björk Gunnarsdóttir alles. "Zuerst war da natürlich Freude, dann aber schlug die Realität zu, und ich dachte mir: ‚Scheiße, wie wird das Team reagieren?‘", erinnert sie sich im Onlinemagazin The Players Tribune an den März 2021. Björk war schwanger. Björk ist aber auch Profifußballerin – noch dazu eine herausragend gute. Bei The Players Tribune erzählte sie jetzt erstmals von ihrem Rechtsstreit mit dem ehemaligen Arbeitgeber Olympique Lyon.



Für die Isländerin begann eine Gratwanderung, ein Balanceakt zwischen Schwangerschaft und Spitzensport. Björk stand damals bei Olympique Lyon unter Vertrag. Lyon ist eine große Nummer im Frauenfußball, ist zigfacher französischer Meister und aktueller Champions-League-Sieger. Wenn also Strukturen vorhanden sind, dann wohl bei Olympique.

Die Sorgen der 32-Jährigen schienen zu Beginn unbegründet, Björk berichtete zwar von "gemischten Reaktionen" beim Team und den Verantwortlichen, insgesamt schien aber alles auf Schiene – bis das Gehalt ausblieb. Während sie sich in Island fit hielt, dachte die Mittelfeldspielerin zunächst an einen Fehler, als nur der Sozialversicherungsanteil des Salärs auf ihrem Konto aufschien. Es war beabsichtigt.

Beim Verein berief man sich auf französisches Recht und gab der Spielerin zu verstehen, dass sie hier keine Zukunft hätte, sollte sie dagegen vorgehen. Später wurde das dementiert. Björk klagte, bekam in der Forderung auf Nachzahlung in Höhe von 82.000 Euro recht. 2022 wechselte sie nach Italien zu Juventus Turin.

Der weite Weg

Björk ist Islands beste Fußballerin der vergangenen Jahre, mit sechs begann sie ihre Karriere bei Haukar, zehn Kilometer südlich von Reykjavík. Über Malmö in Schweden schaffte sie den Sprung zum deutschen Topklub VfL Wolfsburg, ehe sie sich 2020 Lyon anschloss. Dort gewann sie zweimal die Champions League, zweimal wurde sie zu Islands Sportlerin des Jahres gewählt. Lebensgefährte Árni Vilhjálmsson kickt ebenfalls, wenngleich die Bühne beim französischen Zweitligisten Rodez ein wenig kleiner ist. Sohn Ragnar kam im November 2021 auf die Welt.

Die Geschichte von Björks Schwangerschaft sollte auch ein Weckruf sein. Der Weltverband Fifa und der europäische Verband Uefa stärkten in den vergangenen Jahren regulativ den Mutterschutz. Der Weg in die Realität ist aber weit. (Andreas Hagenauer, 19.1.2023)