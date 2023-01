Die Regierung will Strafen auf den Besitz und die Verbreitung von Kinderpornografie – also konkret: die Darstellung von Kindesmissbrauch – erhöhen. "Gerade als Familienvater machen die schrecklichen und grausamen Taten fassungslos, die in den letzten Tagen publik geworden sind", erklärte Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Mittwoch seine Betroffenheit. Die Strafen in dem Bereich seien derzeit "lächerlich niedrig". Deshalb habe die ÖVP dem grünen Koalitionspartner "Vorschläge zur Strafverschärfung" übermittelt – konkrete Strafhöhen beinhaltet dieses Papier dem Vernehmen nach jedoch nicht. Das wird noch Teil von Verhandlungen sein.

Familienministerin Susanne Raab (links, ÖVP) war die Erste, die härtere Strafen forderte. Justizministerin Alma Zadić (rechts, Grüne) kann sich die Strafverschärfung "als Baustein" eines Pakets vorstellen. Foto: Reuters

Die Grünen stellen sich nicht gegen härtere Strafen – sind jedoch deutlich verhaltener im Tonfall. Justizministerin Alma Zadić (Grüne) hielt fest, dass Strafverschärfungen nur "ein Baustein" sein könnten – als Teil eines ganzen Pakets. "Es braucht vorbeugende österreichweite Kinderschutzkonzepte für alle, die mit Kindern arbeiten", sagt Zadić. Ein entsprechendes Papier liege seit Monaten fertig im Justizministerium – bisher konnte sich die Koalition darauf allerdings nicht einigen. Die Grünen hoffen nun doch auf rasche Umsetzung.

Aber was sind sinnvolle Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen? Warum sind einige Expertinnen und Experten skeptisch, was höhere Strafen betrifft? DER STANDARD hat sich umgehört, was für Straferhöhungen spricht – und was dagegen.