Nahrungsmittel

Von Schokolade bis Brot: Die Hausgrille wird Teil der Lebensmittel

Die EU-Kommission erlaubt ab 24. Jänner die Hausgrille in Pulverform als neuartiges Lebensmittel – auch in Fleischersatzprodukten. In Italien löst das Widerstand aus. Kritik kommt auch von der FPÖ