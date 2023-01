Diskriminierung

Ältere sollen die Joblücke füllen. Aber wer will sie wirklich haben?

Die Politik will Ältere länger im Job halten und Pensionisten zurückholen. Doch in der Realität sind Leute über 50 in Unternehmen oft nicht willkommen und werden diskriminiert. Ideen, wie das zu ändern ist, gibt es viele