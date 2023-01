Es geht um die Besetzung der Leitung des Finanzamts Braunau. Auch gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger wird in der Sache ermittelt

Schelling war von 2014 bis 2017 Finanzminister. Foto: APA / Helmut Fohringer

Wien/Braunau – Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt gegen ÖVP-Ex-Finanzminister Hans Jörg Schelling im Fall der Besetzung des Finanzamtes Braunau. Das berichtete die Tageszeitung "Österreich" am Donnerstag unter Berufung auf eine Ermittlungsanordnung vom 13. Jänner. Der Vorwurf lautet auf Amtsmissbrauch. Hauptbeschuldigter in der Causa ist ÖVP-Klubchef August Wöginger. Gegen Schelling wird laut der Zeitung auch in der Steuercausa Siegfried Wolf ermittelt.

In dem Braunauer Fall geht es um das Jahr 2017, als Schelling Finanzminister war. Zu dem Zeitpunkt war Thomas Schmid Kabinettschef im Finanzministerium, der heutige ÖVP-Klubchef August Wöginger Abgeordneter zum Nationalrat und Bundesobmann des Österreichischen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbundes (ÖAAB). Damals wurde ein Vorstand beziehungsweise eine Vorständin des Finanzamtes für Braunau, Ried und Schärding gesucht.

Die Wahl fiel auf einen Bürgermeister sowie Partei- und ÖAAB-Kollegen Wögingers – und nicht auf eine andere Bewerberin, die das besagte Finanzamt zuvor interimistisch geleitet hat. Im Februar 2022 wurde publik , dass Wöginger bei Schmid wegen einer Postenbesetzung zugunsten eines ÖVP-nahen Kandidaten interveniert haben soll. Die WKStA ermittelt daher auch gegen Wöginger. (APA, red, 191.2023)