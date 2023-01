Hastings macht den Weg frei für einen Generationenwechsel. Foto: Reuters / David Swanson

Los Angeles – Netflix-Mitgründer und CEO Reed Hastings hat am Dienstag seinen Rücktritt bekanntgegeben. Er werde seinen Posten beim Streaming-Anbieter an Co-CEO Ted Sarandos und Chief Operating Officer Greg Peters übergeben, hieß es am Donnerstag im Rahmen der Präsentation der Quartalszahlen.

Hastings wird sich aber nicht völlig aus dem Unternehmen zurückziehen, sondern künftig als Executive Chairman fungieren. Der Wechsel soll mit sofortiger Wirkung erfolgen. Dahinter soll ein langfristig geplanter Machtwechsel stehen.

Abo-Zahlen steigen nach Rückgängen wieder an

Netflix berichtete Donnerstagnachmittag (Ortszeit) von einem Zuwachs von 7,66 Millionen Abonnenten im vierten Quartal 2022. Grund dafür sind wohl unter anderem die Hits "Harry & Meghan" und Wednesday. Ende Dezember zählte der Streaminganbieter nach eigenen Angaben 231 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Im ersten Halbjahr 2022 hatte Netflix Abonnenten eingebüßt, konnte dann aber wieder langsam zulegen.

Der Umsatz lag weiteren Angaben zufolge mit einem Plus von 1,9 Prozent auf 7,85 Milliarden Dollar im Rahmen der Erwartungen. Der Reingewinn brach allerdings auf 55 von 607 Millionen Dollar ein.

Der Kurs der Netflix-Aktie ist angesichts des verlangsamten Wachstums im letzten Jahr um fast 36 Prozent gesunken und hielt am Donnerstag bei 315 US-Dollar. (Reuters, red, 19.1.2022)