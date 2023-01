In dieser Galerie: 2 Bilder Einsatzkräfte bei den Aufräumarbeiten nach dem Großbrand in Seould. Foto: AP/Ahn Young-joon Die Löscharbeiten dauerten etwa fünf Stunden. Foto: REUTERS/YONHAP NEWS AGENCY

Seoul – In der südkoreanischen Hauptstadt Seoul sind am Freitag nach dem Ausbruch eines Feuers in einer Siedlung rund 500 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Den Behörden zufolge brach das Feuer am frühen Morgen im Dorf Guryong im Süden Seouls aus. Die Siedlung gilt als einer der letzten Slums in Südkoreas Hauptstadt, mehr als 660 Haushalte befinden sich hier auf engstem Raum. Nach Angaben der Feuerwehr wurden rund 60 Häuser zerstört. Nach fünf Stunden war der Brand gelöscht.

Etwa 140 Feuerwehrleute seien im Einsatz, um den Brand einzudämmen. Ob es Verletzte oder Tote gibt, ist bisher unklar. Regierungssprecherin Kim Eun-hye teilte mit, dass Südkoreas Präsident Yoon Suk-yeol während seines aktuellen Besuchs des Weltwirtschaftsforums in Davos dazu aufgerufen habe, alle Anstrengungen zu unternehmen, um den Schaden zu begrenzen und alle verfügbaren Feuerwehrleute zu mobilisieren. (APA, red, 20.1.2023)