Das Vögelchen. Foto: imago images/ANE Edition

Frankfurt am Main – Die Tierschutzorganisation Peta hat Eintracht Frankfurt aufgefordert, zukünftig den Adler Attila nicht mehr im Fußballstadion vorzuführen. "Es wird Zeit, dass diese tierquälerische Tradition abgeschafft wird", forderte die Organisation in einer Mitteilung. "Den Adler regelmäßig ins Stadion zu bringen und angebunden vorzuführen, ist kein artgerechter Umgang." Der Vogel ist das Wappentier und Maskottchen des deutschen Bundesligisten.

Seit 2006 wird es von einem Falkner in die Frankfurter Arena gebracht. Peta appellierte an die Eintracht-Fans, keine Spiele zu besuchen, solange Attila im Stadion vorgeführt wird. "Das Spiel gegen den FC Schalke 04 am Samstag wird in Anwesenheit von Attila ausgetragen", sagte Axel Hellmann, Vorstandssprecher der Eintracht, zu den Forderungen. "Wir sind in Kontakt mit Peta."

Es gebe immer berechtigte Anliegen, aber man müsse auch die Ausgewogenheit im Auge haben. "Auch beim Tierschutz. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Tierquälerei ist, wie Attila gehalten wird", betonte er. "Wir überlegen uns sehr genau, was wir tun oder lassen. Man wird es nie allen recht machen." (APA; 20.1.2023)