Eine Aufnahme des Judenrats im Dezember 1942. Die beiden Vorsitzenden Asscher und Cohen sitzen in der vorderen Reihe links nebeneinander. Foto: Joh. de Haas

Wo immer die Deutschen an die Macht kamen, zwangen sie die Juden, eine zentrale Organisation zu gründen, mit der sie Geschäfte machen konnten", schreibt der niederländische Historiker Bart van der Boom in seinem Buch De politiek van het kleinste Kwaad: een geschiedenis van de Joodse Raad voor Amsterdam, 1941–1943, dessen Titel auf Deutsch übersetzt "Die Politik des kleinsten Übels. Eine Geschichte des Jüdischen Rats für Amsterdam, 1941–1943" bedeutet. Es wurde im vergangenen Jahr in den Niederlanden mit großem Erfolg veröffentlicht.

In den Niederlanden wurde der Judenrat am 13. Februar 1941 in Amsterdam gegründet. Zwei Tage zuvor war es im jüdischen Viertel zu Ausschreitungen zwischen Mitgliedern der Nationalsozialistischen Bewegung (NSB) und Schlägern "von Juden und befreundeten Arbeitern" gekommen. Der Bevollmächtigte des Staatskommissars Seyß-Inquart, Hans Böhmcker, ließ am 12. Februar das jüdische Viertel abriegeln und lud noch am selben Tag den Oberrabbiner Lodewijk Sarlouis, den Rabbiner Eliyahu Frances und den Diamantenhändler Abraham Asscher vor. Er teilte ihnen mit, dass die Amsterdamer Juden ein "Repräsentationskomitee" bilden müssten und dass Juden, die Waffen besäßen, diese ohne Konsequenzen bei der Polizei abgeben könnten. So kam der Rat zustande.

Zum Schlimmsten beitragen

Van der Boom widerspricht der landläufigen Meinung, dass der Judenrat, der während des Krieges auch "Judenverrat" genannt wurde, aus Kollaborateuren bestand, die nur sich selbst und ihre Angehörigen schützen wollten. Die Mitglieder des Judenrats verstanden zunächst nicht, dass sie nicht Schlimmes verhinderten, sondern tatsächlich zum Schlimmsten beitrugen. Wann haben sie begriffen, dass die Deportation in den Osten nicht Arbeit in einem Arbeitslager bedeutete, sondern in den meisten Fällen eine sofortige Vergasung? Diese Frage ist entscheidend.

Nach dem Krieg wurden die Vorsitzenden des Judenrates, David Cohen und Abraham Asscher, von der niederländischen Polizei verhaftet. Sie wurden beschuldigt, den Besatzern die Arbeit abgenommen zu haben. Der Mann, der die Verhaftung von Asscher und Cohen angeordnet hatte, war N. J. G. Sikkel, ein Staatsanwalt, der für das Sondergericht in Amsterdam arbeitete und ein offener Antisemit war. Ihr Anwalt, der jüdische Schriftsteller Abel Herzberg, sagte, er habe nichts gegen Antisemiten, "solange ihre Gesinnung platonisch ist und sie nicht heucheln". Eine Einstellung, die ich teile.

Kein Prozess



Die Behauptung von Polizisten, der Zentralrat der Juden in den Niederlanden habe eine Liste der Deportierten erstellt, erwies sich als unwahr. Allenfalls, als die Schafe von den Ziegen getrennt werden mussten und die Mitarbeiter des Judenrates nicht mehr mit einer Deportationsbefreiung rechnen konnten, gaben sie an die Deutschen weiter, welche Mitglieder des Rates für sein Funktionieren unverzichtbar waren. Es ist verständlich und menschlich, dass dabei Vetternwirtschaft eine Rolle spielte.

Am Ende kam es zu keinem Prozess. Es wurde vermutet, dass Cohen bei der Verteidigung deutlich machen würde, dass fast alle niederländischen Institutionen – manche eifrig, manche weniger eifrig – mit den Besatzern zusammengearbeitet hatten.

Es war Hannah Arendt, die in Eichmann in Jerusalem ein hartes Urteil über die Mitschuld der Juden an ihrer eigenen Vernichtung fällte. Ihr Hauptkritikpunkt war, dass sich die europäischen Juden nicht politisch organisiert hatten. Als sie sich schließlich in Form eines eigenen Staates organisierten, stellte sich heraus, dass dies vielen nicht gefiel, nicht zuletzt auch Arendt selbst, die sich bald vom Zionismus abwandte.

Über den eigenen Untergang kann man nicht verhandeln

Die Aktionen des Rates, natürlich nicht nur der Niederländer, entsprangen einer langen Tradition in den jüdischen Gemeinden in der europäischen Diaspora: den amtierenden Herrscher um Schutz zu bitten, um im Gegenzug auf jede Form von politischer Macht zu verzichten. Man glaubte auch, mit den Nazis verhandeln zu können, aber das war ein großer Irrtum: Über den eigenen Untergang kann man nicht verhandeln.

Das politisch organisierte Judentum, wie es nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, also der Staat Israel, hat die Lektion gelernt, dass man niemandem trauen kann. Es sind nicht nur die Soldaten, die immer wieder neue Fehler machen, indem sie die Fehler vergangener Kriege korrigieren.

Unter dem Druck der immer deutlicher werdenden Verfolgung sah es der Rat auch als seine Aufgabe an, der assimilierten jüdischen Gemeinschaft eine Identität zu geben, die mehr umfasst als ein bloßes "Gefühl", gewaltsamer Vertreibung ausgesetzt zu sein.

Dämonische Verbrechen



Ein jüdischer Niederländer entpuppte sich als Niederländer auf Bewährung, und das ist wohl das Merkmal jeder Minderheit: Es geht nicht darum, eine Minderheit zu sein – das sind unzählige Gruppen –, sondern um die Bedingungen, unter denen man akzeptiert wird.

Primo Levi (1919–1987) dachte eifrig über diese "Grauzone" nach, zu der auch der Judenrat gezählt werden sollte. Levi konzentrierte sich vor allem auf das Sonderkommando in Auschwitz, meist jüdische Häftlinge, die die Leichen von Opfern aus den Gaskammern holten, ihnen Goldzähne aus den Kiefern zogen und sie dann verbrannten. Levi weigert sich zu Recht, das Sonderkommando zu verurteilen, aber er bezeichnet dessen Gründung und Ausführung als das dämonischste Verbrechen des Dritten Reiches. Dieses dämonische Verbrechen begann aber schon viel früher, in den Niederlanden, in Amsterdam, an den Amsterdamer Grachten, im Hauptquartier des Judenrates. Mit dem Unterschied, dass der Judenrat nicht alles wusste, die Mitglieder des Sonderkommandos aber schon.

Eintritt des Ausnahmezustands

Es bleibt die Frage, warum die Mitglieder des niederländischen Judenrates nicht dem Beispiel von Adam Czerniaków folgten, wo sie doch erkannt haben müssen, dass die Deutschen völlig unzuverlässige Verhandlungspartner waren. Czerniaków war der Vorsitzende des Judenrats im Warschauer Ghetto und beging 1942 Selbstmord, als die Deutschen ihm befahlen, Listen mit potenziellen Deportierten zu erstellen.

Oder das Beispiel von Janusz Korczak, Pädagoge und Leiter des jüdischen Waisenhauses in Warschau, der nicht mit "seinen" Kindern reisen musste, weil die Deutschen ihm einen Ausweg anboten. Korczak entschied sich jedoch, im August 1942 mit einer Gruppe von etwa 200 Waisenkindern nach Treblinka zu fahren, wo der gesamte Transport sofort nach der Ankunft vergast wurde. Die Kinder trugen ihre beste Kleidung, und jedes hatte sein Lieblingsspielzeug oder -buch mitgebracht. Einem Augenzeugen zufolge klammerten sie sich an den Vater, Bruder und Mentor Janusz Korczak wie "angeschlagene Schwalben".

Solchen Mut kann man nur von sich selbst verlangen. Ich denke, man kann sich dennoch fragen, warum sich kein einziges Mitglied des Zentralrats der Juden in den Niederlanden, und nicht nur dort, geopfert hat, als die Nazis zu Menschenopfern aufriefen.

Arnon Grünberg, geb 1971, ist ein niederländischer Schriftsteller. Seine Werke sind in über 20 Sprachen übersetzt. Er lebt in Amsterdam. Foto: Utrecht, Robin / Action Press / picturedesk.com

Überleben in Konzentrationslagern



Ich teile die Auffassung, dass der Zentralrat der Juden nachvollziehbar gehandelt hat und auf moralischer und strafrechtlicher Ebene gerechtfertigt war. Dennoch bleibt das Unbehagen, dass bei Eintritt des Ausnahmezustands nur wenige bei "ihren Kindern" bleiben werden.

Im September 1943 landeten auch Asscher und Cohen in Westerbork. Asscher und seine Familie wurden nach Bergen-Belsen gebracht, Cohen überlebte den Krieg in Theresienstadt. Anteilmäßig überlebten mehr Mitglieder des Judenrates den Krieg als "normale" Juden in den Niederlanden. Ob dies an ihrer Mitgliedschaft im Judenrat lag oder ob sie zur Elite der jüdischen Gemeinde gehörten, wird immer unklar bleiben.

Packliste für den Tod



Die Politik des kleinsten Übels kommt ohne die korrumpierende Wirkung der Hoffnung nicht aus. Wie diese Hoffnung in der Praxis funktionierte, wie die besten Absichten und die Naivität des Judenrates aussahen, zeigt diese Ankündigung in der Jüdischen Wochenzeitschrift vom 4. September 1942, die unter der Schirmherrschaft des Judenrates veröffentlicht wurde. Diejenigen, die zum "Arbeitsdienst in Deutschland" ausreisen mussten, hatten einen Rucksack bereitzuhalten, der Folgendes enthielt:

Für Männer und Frauen: 2 Decken, Schlafanzug, 2 Paar warme Unterwäsche, 2 Paar dicke Strümpfe oder Socken, 1 langärmeliger Pullover, Mütze und Schal, 2 Handtücher, möglichst dunkle Toilettenartikel, Flachmann, Tasse, Teller, Löffel und Gabel, 1 Wintermantel, Nähzeug, eventuell Trainingsanzug. Für Männer: 2 warme Hemden, 1 Arbeitsanzug oder Latzhose. Für Frauen: 1 Bluse, 1 Rock, 1 Anzug, Verbandszeug.

Oder wie der Auschwitz-Überlebende und Schriftsteller Tadeusz Borowski bemerkte: "Und doch glaubt niemand an seinen eigenen Untergang, sondern er hält die Illusion seiner Rettung bis zum letzten Augenblick aufrecht." (Arnon Grünberg, 25.1.2023)