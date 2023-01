Seit seinem Ausscheiden aus der Politik ist Matthias Strolz in verschiedenen Bereichen tätig, nun dürfte noch die Musik dazukommen. Foto: APA / Martin Hörmandinger

Mit einem "kleinen Heads-Up" meldete sich Matthias Strolz, Gründungsmitglied und langjähriger Bundesparteivorsitzender der Neos, aus dem indischen Goa zu Wort. "2023 bringt einen kreativen Ausbruch", so Strolz in einem auf Instagram geposteten Video.

Im Spätherbst werde er mit einem musikalischen Projekt auf Tour gehen, den letzten Track für das zugehörige Album habe er gerade fertiggestellt. Alle weiteren Details seien noch geheim, nur so viel: Die meisten Lieder seien auf Englisch. "We're gonna have a universal message there", schließt Strolz gleich in der passenden Sprache an.

Die erste Single soll im Frühjahr erscheinen, die Tournee in Österreich beginnen. "Vielleicht beenden wir sie auch dort", lacht Strolz am Ende seines Videos. "Schauen wir mal." (red, 20.1.2023)