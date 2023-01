[Inland] Niederösterreich und Kärnten mit geringstem Frauenanteil im Landtag

[International] Weitere Waffenlieferungen an die Ukraine: Worum es beim Treffen der Verteidigungsminister in Ramstein geht

Fast eine Million Dollar Strafe für Trump wegen Klage gegen Clinton

[Panorama] Fall Kellermayr: Ermittlungen in Berlin eingestellt

[dieStandard] Was wurde aus dem Versprechen von US-Firmen, für Abtreibungsreisen zu bezahlen?

[Etat] GIS-Deadline, Finanzlücke: ORF sucht unter Politdruck neue Newsroom-Führung

[Web] Wiener Start-up Awattar will die Art, wie wir Strom verbrauchen, revolutionieren

[Diskurs] Medikamentenengpässe durch Systemversagen

[Kultur] Bad Bunny, der neue King of Pop

[Wissenschaft] So schwer wie ein Baby: Riesige Kröte in Australien entdeckt

Wetter: Die Nordwestwetterlage verstärkt sich am Freitag wieder. Der Wind legt zu und entlang der Alpennordseite ist im Tagesverlauf wiederholt auch mit etwas Schneefall zu rechnen, insbesondere in den Staulagen. Im östlichen Flachland und auf der Alpensüdseite bleibt es bis auf ein paar Schneeflocken bzw. leichte Schneeschauer vielerorts trocken. Frühtemperaturen minus 9 bis minus 1 Grad, Tageshöchsttemperaturen minus 3 bis plus 3 Grad.

1942: Am Großen Wannsee in Berlin findet eine von Reinhard Heydrich einberufene Konferenz statt, bei der über organisatorische Fragen einer "Endlösung der Judenfrage", den Holocaust, beraten wird.