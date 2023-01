Am A... – Taralli lecken, das soll Komikerin Amy Schumer in Madonnas Video.

Screenshot: Youtube

Madonna, die Queen of Pop, kündigte diese Woche die erste Greatest-Hits-Tournee ihrer Karriere an. Dort will sie von "Like a Prayer" über "Music" bis hin zu "Bitch I'm Madonna" ihre jahrzehntelange Karriere Revue passieren lassen. Nach Österreich kommt sie nicht, in Deutschland gibt sie zwei Konzerte, Stehplatzpreise sind dort um saftige 209 Euro zu haben.

Am Brot lecken



Für ihre Tour-Ankündigung hat die Sängerin Stars wie Schauspieler Jack Black, Rapper Lil Wayne und Musiker Diplo zu einem Get-together und einer runde Wahrheit oder Pflicht geladen. Gleich zu Beginn reicht Madonna der Komödiantin Amy Schumer Taralli, dabei handelt es sich um italienisches Knabbergebäck in Kringelform. Die Sängerin fordert Schumer auf, damit vorzuführen, wie sie (schön formuliert) beim Sex den Anus ihres Mannes verwöhnt.



Hungrige, hungrige Kinder



Dabei hat das Gebäck eigentlich gar nichts mit Sexpraktiken zu tun. Taralli Pugliesi werden traditionellerweise aus Mehl, Olivenöl und Weißwein zubereitet und gerne zum Aperitif gereicht. Es gibt sie auch mit Fenchel, getrockneten Tomaten oder Oliven eingearbeitet. Der Legende nach entstand das Gebäck im 15. Jahrhundert. Damals soll eine Mutter für ihre vielen hungrigen Kinder Mehl, ein Glas Wein, Olivenöl und Wasser vom Brunnen zu einem Teig gemischt und in Ringen im Ofen gebacken haben. Heute sind die Ringerln nicht nur in Italien, sondern auch im hiesigen, gut sortierten Supermarkt erhältlich.



Aufregung gab es in Italien aufgrund des Vergleichs von Taralli und Schließmuskel aber keine. Vielleicht liegt es auch daran, dass in der italienischen Berichterstattungen über Madonna und das Knabbergebäck die anale Komponente nicht erwähnt wird. Dass die Sängerin überhaupt das apulische Traditionsessen auf dem Tisch stehen hat, verwundert nicht: Seit Jahren feiert der Popstar in der italienischen Region seinen Geburtstag. (rec, 21.1.2023)