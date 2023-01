Neuseelands Regierungschefin macht vor, was in der Leistungsgesellschaft normal werden sollte: sich selbst wichtig zu nehmen und die Reißleine zu ziehen, solange es noch geht

Jacinda Ardern tritt mit einem einfachen, aber klaren Grund zurück: Ihr fehle der volle Tank für ihr Amt. Foto: IMAGO/AAP

Treten hochrangige Politikerinnen und Politiker zurück, folgt das meist auf Skandale oder Korruption. Sie sind dann untragbar, ihnen bleibt nichts anderes übrig, als zu gehen. Nicht so bei Jacinda Ardern. Die einst jüngste Regierungschefin der Welt und heute 42-jährige scheidende Ministerpräsidentin gab einen einfachen Grund für ihren Rücktritt an: Ihr Tank sei leer.

Da musste sie nichts hinzufügen, denn wohl jeder kennt dieses Gefühl: Die Schnelllebigkeit und der gesellschaftliche Druck führen schnell zur Erschöpfung. Auf Entscheidungsträgerinnen wie Ardern lasten noch dazu globale Krisen. Die Leistungsgesellschaft erlaubt es jedoch nicht, Schwäche zu zeigen. Dieses Phänomen kennen auch viele Berufstätige in ihrem Alltag. Sie schlucken den Stress um zu funktionieren, zeigen nicht, wenn es ihnen zu viel wird.

"Höher, schneller, weiter" geht nie lange gut

Yoga und Meditation werden es schon richten. Die Atemübungen, die Schlaf-App, Beruhigungsmusik – das hilft schon. Am besten schnell und effizient den Ausgleich finden, damit es gleich wieder weitergehen kann. In der sogenannten "Hustle Culture", einem immer schnelleren Höher und Weiter mit kaum Pausen, stehen das höhere Ziel und das große Projekt über der Familie, den Freunden und Hobbys. Auf lange Sicht hält das keiner durch, ohne die langwierigen gesundheitliche Konsequenzen zu tragen. Und irgendwann geht dann gar nichts mehr.

Umso wichtiger und richtiger, dass Ardern ihren Abtritt simpel begründet und auch nicht gewartet hat, bis sie körperlich nicht einmal in der Lage ist, vor die Kamera zu treten. Sie gibt damit dem Nachwuchs am Arbeitsmarkt ein vorbildliches Zeichen: Höre auf dich und deinen Körper, rudere zurück, bevor es zu spät ist. Und: Es ist keine Schwäche, sich einzugestehen, dass einem die Aufgaben zu viel werden. Unternehmen sollten sich an diesem Mindset ein Beispiel nehmen. Dann würden sie auch in der Generation Y und Z wieder motivierte Führungskräfte finden. (Melanie Raidl, 20.1.2023)