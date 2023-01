Parlamentarische Anfrage

SPÖ empört über 104 PR-Mitarbeiter im Kanzleramt, Nehammer-Sprecher wehrt sich

Mehr als 450.600 Euro steckt das Kanzleramt monatlich in PR. Aus Sicht der SPÖ will Karl Nehammer damit "vom eigenen Versagen" ablenken. Was machen diese 104 PR-Mitarbeiter überhaupt?