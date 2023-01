Ziel war es, Flüchtlingen neue Chancen am Arbeitsmarkt zu geben. Nun muss Habibi & Hawara vier seiner fünf Wiener Standorte schließen

Habibi & Hawara plant ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung. Foto: Heribert Corn

Wien – Die Restaurantkette wollte Kriegsflüchtlingen und Menschen in schwierigen persönlichen Situationen eine neue Chance geben. Nun steckt sie selbst in einer tiefen Krise. Habibi & Hawara, in Wien vor sieben Jahren gegründet, um den Unternehmergeist von Menschen mit Migrationshintergrund zu fördern, ist pleite.

Vier der fünf Wiener Standorte haben am Handelsgericht einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt, nachdem Löhne, Gehälter und Lieferanten nicht länger bezahlt werden konnten, berichten Gläubigerschutzverbände. Die Habibi & Hawara Gastronomiebetriebe GmbH plant ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung.

Der Homepage des Unternehmens zufolge bleiben allein der Standort Landstraße und das Catering erhalten. Corona, Inflation, damit verbundene Umsatzrückgänge, steigende Energiekosten und teurere Lebensmittel machten auch vor sozialen Unternehmen nicht Halt, lässt Habibi & Hawara seine Kunden wissen.

Die Creditreform beziffert die Verbindlichkeiten mit in Summe 2,27 Millionen Euro. 67 Dienstnehmer seien von der Insolvenz betroffen.

Habibi & Hawara galt als erfolgreiches soziales Integrationsprojekt. Menschen aus rund 15 verschiedenen Staaten engagierten sich dafür und fanden in den Restaurants Arbeit. Seit Sommer 2020 ist Habibi & Hawara mit überwiegend veganen Produkten bei Rewe gelistet.

65 Prozent der Anteile hält Business-Angel Martin Rohla über seine Goodshares Beteiligungs- und Beratungs GmbH. Josef Pieringer weist das Firmenbuch 20 Prozent der Anteil aus. Der Rest wurde Mitarbeitern übertragen.

Vergangenen Herbst holte die Stadt Wien über ihre Initiative "Stolz auf Wien" das Unternehmen unter ihren Schutzschirm. Ziel war es, rasch für Liquidität bei finanziellen Engpässen zu sorgen. (vk, 20.1.2023)