Auch bei Google wird nun der Sparstift angesetzt Foto: ANNEGRET HILSE / REUTERS

Nun erreicht die aktuelle Kündigungswelle in der Techbranche also auch einen der prominensten Vertreter eben dieser: Die Google-Mutter Alphabet streicht 12.000 Jobs quer durch all die unterschiedlichen Firmen des Konglomerats – allen voran Google selbst. Das geht aus einem internen Memo hervor, das der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt.

Offene Fragen

Derzeit ist noch unklar, welche Bereiche von den Kündigungen besonders betroffen sind. Die Stellenstreichungen sollen aber quer durch alle Sparten erfolgen, also sowohl die Entwicklung als auch das Management und die Personalabteilungen betreffen.

Zudem seien die Maßnahmen global, heißt es in dem Schreiben. Es sind also auch Büros von Alphabet-Firmen außerhalb der USA betroffen. Google hat etwa seinen zweitgrößten Standort in Zürich.

Stärkere Fokus und KI

In dem Schreiben betont Firmenchef Sundar Pichai jedenfalls, dass das Unternehmen künftig den Fokus der Entwicklung schärfen will. Bereits in den vergangenen Wochen hatte Google einige Projekte eingestellt und andere zusammengelegt, der aktuelle Stellenabbau legt nahe, dass diese Aufräumarbeiten nun noch weiter gehen könnten.

Als einen der zentralen Bereich für die Zukunft der Firma streicht Pichai dabei das Thema Künstliche Intelligenz heraus. Google nimmt in deren Entwicklung aber schon bisher eine zentrale Rolle ein, mit Deepmind hat man bereits 2014 eines der wichtigsten KI-Unternehmen übernommen. Zuletzt waren es aber andere Firmen wie ChatGPT-Hersteller OpenAI die mehr öffentliche Aufmerksamkeit erzeugt haben.

Hintergrund



In den vergangenen Wochen hatte mehrere große Techfirmen umfangreiche Stellenstreichungen angekündigt. So hatte etwa Microsoft erst vor wenigen Tagen die Kündigung von 10.000 Mitarbeitern publik gemacht. Bei Amazon sind 18.000 Personen betroffen.

Damit bewegen sich die Maßnahmen bei Alphabet nun in einer ähnlichen Größenordnung, sie betreffen rund sechs Prozent der gesamten Belegschaft der diversen Firmen unter diesem Dach. Zum Vergleich: Bei Microsoft sind es fünf Prozent, bei Amazon sechs Prozent.

Aus diesem Rahmen fällt bisher vor allem Facebook-Hersteller Meta, die 11.000 gestrichenen Jobs entsprechen nämlich 13 Prozent aller Angestellten des Unternehmens. (Andreas Proschofsky, 20.1.2023)