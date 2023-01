Wenn man sich von der App-Entwicklung alles wünschen dürfte – was wäre Ihre liebste Idee?

Aktiviere den "Ich habe keine Lust, mich mit dir zu unterhalten, auch wenn wir gemeinsam in der Schule waren" -Modus! Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/ultramansk

Es gibt die App für den Sport, den Zeitvertreib und das Kochen – in den meisten Bereichen haben sich Programme für das Smartphone etabliert, mittels derer das Leben im besten Fall leichter werden soll. Oder vielleicht Fragen beantwortet werden können, die man sich schon immer – oder noch nie – gestellt hat, zum Beispiel: Was rede ich im Schlaf? Die Antwort darauf geben diverse Apps, mit denen Sprech-, Brabbel- oder Schnarchphasen aufgenommen und am nächsten Tag eifrig nachgehört werden können. Ob Programme zum Sprachenerwerb, bei denen man Wörter vorsprechen muss, oder Anwendungen, mit denen Vögel identifiziert werden können: Mehr und mehr Programme nutzen die technischen Gegebenheiten von Smartphones auf kreative Art und Weise.

Und dennoch gibt es sie: die eine App, die immer noch fehlt. Die eine Tätigkeit, die das Handy gern abnehmen könnte, um den Alltag zu verbessern. Der folgende Vorschlag würde wohl so manchen menschlichen Zusammenstoß vermeiden, wäre aber auch auf Laternenmasten und andere auf dem Gehweg verstreute Hindernisse erweiterbar:

Sich zu verlaufen ist mittlerweile mit diversen Navigationshilfen am Handy kaum noch möglich. Etwas nicht finden zu können aber weiterhin schon – dabei wäre es doch wirklich angenehm zu wissen, wo die Pinienkerne im großen Supermarkt des Einkaufszentrums stehen (Spoiler: eher bei den Backwaren als neben dem Studentenfutter).

Welche App fehlt dieser Welt?

Was geht Ihnen ab, welche App gehört unbedingt rasch erfunden? Und welche hätte niemals erfunden werden dürfen? Posten Sie im Forum und tauschen Sie sich aus! (Tizian Rupp, 26.1.2023)