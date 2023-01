"Quizjagd"-Moderator Florian Lettner. Foto: ServusTV / Martin Hörmandinger

Am Dienstag feiert die Vorabendsendung "Quizjagd" bei ServusTV die 500. Folge. 719 Kandidatinnen und Kandidaten, 175 Siegerinnen und Sieger, knapp 18.000 Fragen und 3,6 Millionen Euro wurden in den vergangenen Jahren ausgespielt, teilte ServusTV in einer Aussendung mit. Absoluter Rekordhalter ist Kandidat Robert, der im vergangenen Jahr 375.000 Euro gewinnen konnte.

Die Marktanteile entwickeln sich jedenfalls gut. 2020 mit 4,6 Prozent Marktanteil gestartet, waren es im Jahr 2022 im Schnitt 7,1 Prozent. Die "Quizjagd" steht Montag bis Freitag ab 17:05 Uhr bei ServusTV auf dem Programm.

"Quizjagd"-Moderator Florian Lettner wird in der Aussendung folgendermaßen zitiert: "In 500 Folgen war alles dabei: Meine Kandidaten haben gezittert, gelacht, geschrien und geweint – und das meistens aus purer Freude! Ich hab selbst immer wieder Gänsehaut, wenn einer der Kandidaten gewinnt und sich mit dem Geld einen Traum erfüllen kann!" (red, 20.1.2023)