Seo-rae (Tang Wei) ist eine Frau, die gern die Kontrolle behält. Selbst als ihr Mann in den Tod stürzt, bleibt sie seltsam unberührt. Der Kommissar Jang (Park Hae-il), vertraut mit den Abgründen der menschlichen Seele, stellt Seo-rae ins Zentrum der Untersuchung. Doch seine Faszination für diese so verletzliche wie aufregend schöne junge Frau unterwandert die Ermittlungen. Jang beobachtet Seo-rae, umkreist sie, verfolgt sie. Aus Verhören werden Gespräche, aus Verdacht wird Hoffnung. Doch die Wahrheit macht ihre eigenen Spielregeln, die Seo-rae und Jang schon bald nicht mehr unter Kontrolle haben…

DIE FRAU IM NEBEL (HEOJIL KYOLSHIM) Südkorea 2022,

138 Min.

Regie: Park Chan-wookmit Tang Wei, Park Hae-Il u.a. https://www.filmladen.at/film/die-frau-im-nebel/

Foto: Filmladen Filmverleih

Pressestimmen

"Absolut atemberaubend!" – film-rezensionen.de

"Ein meisterhaft inszeniertes, clever konstruiertes, überraschend humorvolles und trotz seiner schmerzhaften Tragik angenehm leichtfüßiges Krimi-Melodram." – filmstarts.de

"From the very first destabilizing moments of this movie, Park dazzles you with the beauty of his images and the intoxicating bravura of his unfettered imagiation." – THE NEW YORK TIMES

"After the world-conquering success of Bong Joon-ho’s ‚Parasite‘ your new, sublimely accomplished Korean thriller obsession is here, and it is Park Chan-wook’s 'Decision to leave'." – Variety

"A cracking romantic thriller." – BBC.com

"This century’s first great erotic thriller!" – The Atlantic

"A world-class artist at the top of his game."- The Hollywood Reporter

"It’s a gorgeously and grippingly made picture and Tang Wei is magnificent." – The Guardian

"Outstanding" – The Times

"A sophisticated neo-noir romance!" – TIME

