Bürgeranwalt Widerstand gegen eine neue Sporthalle in der Venediger Au in Wien / Grundstück ohne Zufahrt / Der untreue

Erwachsenenvertreter. Bis 18.57, ORF 2

20.15 HORROR

Sleepy Hollow (USA 1999, Tim Burton) Frei nach der berühmten Sagenadaption von Washington Irving lässt Tim Burton Christopher Walken als kopflosen Reiter über Studiomoore hetzen. Johnny Depp steht als Detektiv vor den Trümmern seiner Logikgebäude. Bis 22.15, Puls 4

20.15 WETTSTREIT

Koch und Pasteur – Duell im Reich der Mikroben Der Chemiker Louis Pasteur und der Arzt Robert Koch entdecken in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, dass Krankheiten durch kleine Organismen ausgelöst werden. Doch sie betreiben ihre Forschung unabhängig voneinander und vergönnen einander den Erfolg nicht. Bis 21.50, Arte

20.15 THRILLER

Wind River – Tod im Schnee (GB/CDN/USA 2017, Taylor Sheridan) Cory (Jeremy Renner), Jäger und Fährtenleser im Indianerreservat Wind River, findet die Leiche einer Indianerin. Zusammen mit FBI-Agentin Jane (Elizabeth Olsen) macht er sich an die Ermittlungen. Atmosphärisch dichter Schnee-Western, veredelt durch die Musik von Nick Cave und Warren Ellis. Bis 22.05, Servus TV

21.50 BRENNER

Der Knochenmann (Ö 2009, Wolfgang Murnberger) Ein Mann verschwindet. Viel mehr als dessen Namen, Horvath nämlich, weiß Brenner (Josef Hader) nicht, als er einer Spur in die Provinz folgt: ins Landgasthaus Löschenkohl. Dort geht allerhand Abgründiges vor sich, und die Frau des Juniorchefs (Birgit Minichmayr) verdreht Brenner den Kopf. Dritte Verfilmung eines von Wolf Haas’ Brenner-Krimis. Bis 23.50, ORF 1

Birgit Minichmayr und Josef Hader nähern sich an: "Der Knochenmann", 21.50 in ORF 1. Foto: ORF

23.35 KRIEGSENDE

Schneeblind (D 2017, Arto Sebastian) Der 16-jährige blinde Peter ist mit seinem Vater, einem ehemaligen SS-Offizier, im Winter 1946 auf der Flucht vor den Alliierten. Der verwundete Soldat Karl verspricht ihnen, sie über die Schweizer Grenze zu bringen. Arto Sebastians Debütfilm erzählt das Kriegsende anhand weniger Figuren. Bis 1.05, 3sat

SITCOM

Die wilden Neunziger Da geht es wieder ab im Keller! Nach den wilden Siebzigern ist jetzt eine neue Generation dran, beim Ehepaar Kitty und Red Forman über das Leben, die Liebe und alles, was uns sonst noch so beschäftigt, zu sinnieren. Mit Gastauftritten von Mila Kunis, Ashton Kutcher. Die Lacher kommen aus dem Off. Netflix

BÜRGERNAH

Der Wahlkämpfer Sozialpädagoge Stephane (Jean-Pascal Zadi), er leitet ein Jugendzen trum in einem Pariser Problemviertel, schafft es in die Endrunde der Präsidentschaftswahl. Damit sorgt er freilich für Wirbel und viel Chaos. Ist Frankreich bereit für den ersten schwarzen Präsidenten? Netflix

ERMITTLER

The Hardy Boys Die kanadische Serie basiert auf der gleichnamigen Jugendbuchreihe. Zwei Brüder ziehen nach dem Mord an ihrer Mutter zurück in ihre Heimatstadt und ermitteln dort auf eigene Faust. Was natürlich nicht allen passt. Schon bald wird es recht gefährlich für die zwei. Mit Rohan Campbell und Alexander Elliot als kriminalistische, jugendliche Spürhunde. Disney+

GANGSTER UND CLANS

Asbest Nach 4 Blocks geht es in der neuen Serie von Kida Khodr Ramadan wieder um Clankriminalität rund um den 19-jährigen Momo (Xidir aka Koder Alian), der eigentlich ein Guter ist und von einer Fußballkarriere träumt. ARD-Mediathek

Der 19-jährige Momo will nur Fußball spielen. Stattdessen kommt er unschuldig ins Gefängnis und muss sich dort mit kriminellen Clans herumschlagen – fünf Folgen in der ARD-Mediathek. Foto: Foto: ARD Degeto / Pantaleon Films