Wolfgang Müller (2.v.l.) folgt Wolfgang Muchitsch (links) als Vorsitzender im HGM-Beirat nach. Foto: APA

Wien – Wolfgang Mueller ist neuer Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats für das Heeresgeschichtliche Museum (HGM). Der von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) ernannte Historiker von der Universität Wien folgt auf Wolfgang Muchitsch.

Sie wünsche sich, "dass nun Ruhe rund um das Museum einkehrt", wird Tanner in einer Aussendung zitiert. Zuletzt war Kritik an der Darstellung der militärischen Vergangenheit Österreichs und an Ex-Direktor M. Christian Ortner geübt worden. (APA, 20.1.2023)