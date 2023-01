[Lifebericht] Krieg in der Ukraine

[International] Deutscher Koalitionsstreit um Kampfpanzer-Lieferungen an die Ukraine eskaliert

[Inland] Wahlkampfauftakt in Kärnten: Das südliche Hoffnungsland der SPÖ

[Wirtschaft] Wie Europa unabhängiger von asiatischer Chip-Fertigung werden will

[Web] Wie smartes Heizen Geldbörse und Rücken schont

[Sport] Skimarke Van Deer: Wenn der Bulle mit dem Hirschen

[Panorama] Überlastung, Personalmangel, Kostenexplosion: Was hinter den Nöten der Spitäler steckt

Hacker zur Personalmisere in Wiener Spitälern: "Das Zaubermittel gibt es nicht



[Bildung] 5.400 Quereinsteiger und Studierende helfen an Pflichtschulen aus

[Kultur] Streitfall Teichtmeister: Wie verkommen ist die Kulturbranche?

[Etat] Sparvorgaben für öffentlich-rechtliche Sender in Deutschland, Beitrag wird nicht erhöht

[Wissenschaft] Warum Hormontherapie bei Transjugendlichen eine gute Idee sein kann

[Lifestyle] Da Wüde und sei Werkstatt

[Immobilien] Abbrüche von Gründerzeithäusern: "Wiener Identität droht zu verschwinden"

[Edition Zukunft] Als Freunde den Bund fürs Leben schließen

[Wetter] Bewölkung und Schneefälle halten weiter an. Vor allem im Nordstau schneit es auch ergiebiger, sonst zumeist leicht. Am Nachmittag intensivieren sich die Schneefälle aber auch im Osten und Nordosten noch einmal phasenweise. Sonnige Auflockerungen gibt es alpensüdseitig über den Föhntälern. Frühtemperaturen minus 10 bis 0 Grad, Tageshöchsttemperaturen minus 2 bis plus 3 Grad.

[Zum Tag] Heute wird in China mit dem Chinesischen Neujahrsfest der wichtigste dortige Feiertag begangen.