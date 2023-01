Johannes Thingnes Bö bejubelt seinen Sieg. Foto: APA/AFP/VINCENZO PINTO

Antholz – Johannes Thingnes Bö hat beim Weltcup-Sprint der Biathleten in Antholz erneut eine Machtdemonstration abgeliefert. Trotz eines Fehlschusses gewann der norwegische Topstar mit mehr als einer halben Minute Vorsprung vor dem Schweden Martin Ponsiluoma sowie Landsmann Sturla Holm Laegreid. Bö feierte damit seinen zehnten Saisonerfolg. Eine starke Performance lieferte auch Simon Eder, der am Schießstand fehlerfrei blieb und mit Rang acht erstmals heuer einen Top-10-Platz schaffte.

Der Salzburger hatte nach zehn Kilometern einen Rückstand von 1:11,1 Min. auf Bö, der in dieser Saison im Sprint noch ungeschlagen ist, und schuf sich damit eine gute Ausgangsposition für die Verfolgung am Samstag (15 Uhr/ORF 1). "Es gibt für Antholz und diese dünne Luft kein Geheimrezept. Was das Schießen betrifft, gibt es hier nur zwei Möglichkeiten: Entweder man schießt extrem schnell oder man macht einen Atemzug mehr. Ich habe mich heute für Ersteres entschieden und das war definitiv die richtige Wahl", sagte Eder in Bezug auf die Höhenlage (1.600 m).

Dominic Unterweger, der wie Eder alle zehn Scheiben abräumte, kam in seinem dritten Weltcup-Rennen auf Rang 36 und kassierte somit einige Punkte. Diese verpasste David Komatz als 45. knapp. Patrick Jakob schaffte als 92. von 98 Startern als einziger ÖSV-Skijäger nicht den Sprung ins Verfolgungs-Startfeld.

Felix Leitner und Harald Lemmerer fehlen in Antholz. Während Lemmerer nach gesundheitlichen Problemen noch nicht ganz fit ist, bereitet sich Leitner abseits des Weltcups auf die WM in Oberhof vor. Der Tiroler wird kommende Woche bei der EM in Lenzerheide an den Start gehen. (APA, 20.1.2023)