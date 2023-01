11.00 MÄRCHENSTUNDE

Brüderchen und Schwesterchen (D 2008, Wolfgang Eißler) Brüderchen und Schwesterchen müssen erkennen, dass ihre Stiefmutter keinesfalls so lieb ist, wie es scheint. Aber es geht wie immer – zumindest in Märchen – alles gut aus. Mit Odine Johne, Hans-Laurin Beyerling und Andrea Sawatzki als böse Stiefmutter. Bis 12.00, ARD

11.05 INTERVIEW

Pressestunde Mit Gabriel Felbermayr, Direktor Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo. Die Fragen stellen Hanna Kordik von der Presse und Barbara Battisti (ORF). Bis 12.00, ORF 2

18.00 WÜSTE

Der Flug des Phoenix (The Flight of the Phoenix, USA 1965. Robert Aldrich) Ein Sandsturm zwingt ein Transportflugzeug zur Not landung in der Wüste. Wem außer dem deutschen Techniker Hardy Krüger kann es gelingen, aus den Trümmern des alten ein neues Flugzeug zu bauen? Am Steuer knüppel: James Stewart. Bis 20.15, 3sat

Thomas Roth

19.20 DISKUSSION

Der Fall Teichtmeister – Die Unschuldsmiene einer Kulturnation Bei Ani Gülgün-Mayr diskutieren Corsage-Regisseurin Marie Kreutzer, Falter-Chefredakteur Florian Klenk, Schauspielerin Petra Morzé und Kultur journalist Heinz Sichrovsky. Bis 20.15, ORF 3

20.15 LEHRER WIDER WILLEN

Fack ju Göhte 3 (D 2017, Bora Dagtekin) Die leidgeprüfte Goethe-Gesamtschule in München steht kurz vor der Schließung. Sollte Zekis Chaotenklasse nicht zur Matura zugelassen werden, ist endgültig Schluss mit lustig. Mit Elyas M’Barek als cooler Lehrer.

Bis 22.35, Sat1

20.15 OPULENT

Lawrence von Arabien (Lawrence of Arabia, GB/USA 1962, David Lean) Das abenteuer liche, zwischen Politik und Romantik über den Erdball schwadronierende Leben von T. E. Lawrence, verdichtet auf oper(ette)n hafte Heroismen und schauspielerische Ekstase. Mit Peter O’Toole in seiner ersten Rolle.

Bis 23.45, 3sat

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Sexuelle Belästigung, Missbrauch und Gewalt – Wegschauen als Kultur-Prinzip?Der Fall Teichtmeister wirft auch die Frage auf, wie der Kulturbetrieb mit Stars umgeht, die als Straftäter verdächtigt werden. Bei Claudia Reiterer diskutieren dazu Eva Blimlinger (Kultursprecherin der Grünen), Regisseur Stefan Ruzowitzky, Manager und Theaterwissenschafter Thomas Schmidt und die ehemalige Opernsängerin Elisabeth Kulman. Bis 23.05, ORF 2

23.05 DOKUMENTATION

Alices Buch: Wie die Nazis das Kochbuch meiner Großmutter raubten Princeton-Historikerin Karina Urbach will das Geheimnis ihrer Großmutter Alice Urbach ergründen. In den 30er-Jahren war ihre Oma in Wien als Starköchin tätig, doch unter den Nazis verlor sie die Rechte an ihrem Bestsellerkochbuch und musste flüchten. Deutsche Verlage haben lange mit gestohlenen Büchern Geld verdient – ein Verbrechen, das bisher nicht untersucht wurde. Bis 0.00, ORF 2

Andrea Oster erzählt anhand von Spielszenen die Geschichte der Köchin Alice, die unter Hitlers Regime die Rechte an ihrem Kochbuchbestseller verlor – 23.05, ORF 2. Foto: ORF