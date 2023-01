In dieser Galerie: 3 Bilder 24 Stunden nach seinem Beinahe-Crash war Kilde auf der Streif sehr souverän unterwegs. Foto: APA/AFP/JOE KLAMAR Zweiter Kitzbühelsieg für Kilde. Foto: EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Einen Tag nach seinem Triumph war Kriechmayr chancenlos. Foto: AP/Marco Trovati

Kitzbühel – Man kann den Hut vor Aleksander Aamodt Kilde ziehen. Der Norweger hat am Samstag vor 45.000 Zuschauerinnen und Zuschauern die klassische Hahnenkammabfahrt auf der Streif bei leichtem Schneefall gewonnen, nachdem er am Freitag am Hausberg einen fatalen Crash nur mit extremer Mühe vermeiden konnte und nicht über Rang 16 hinausgekommen war.

Der mit einer Handwurzelfraktur gestartete Norweger setzte sich in 1:56,90 Minuten vor dem 42-jährigen französischen Routinier Johan Clarey (+0,67) und dem US-Amerikaner Travis Ganong (0,95) durch, sicherte sich das Preisgeld von 100.000 Euro und feierte seinen bereits fünften Saisonsieg in einer Abfahrt und den siebenten 2022/23. Er hatte bereits vergangene Saison in Kitzbühel triumphiert und hält mittlerweile bei 20 Weltcupsiegen.

Schnee vs. Kriechmayr

Vincent Kriechmayr (1,30) verpasste nach seinem Sieg in der Abfahrt am Freitag als Fünfter das Double klar, der Oberösterreicher verlor in der Gleitpassage bei der Seidlalm entscheidend Zeit. Mit Startnummer sieben war er insofern benachteiligt, als es nach dem Sturz des mit Nummer fünf ins Rennen gegangenen US-Amerikaners eine längere Unterbrechung gab und der Schneefall inzwischen für eine langsamere Spur sorgte. Goldberg stürzte am Hausberg in der Traverse und schlug heftig in die Netze ein, blieb aber offensichtlich von schwereren Verletzungen verschont.

Die Österreicher zeigten sich am Samstag mit drei Läufern unter den besten zehn verbessert. Otmar Striedinger (1,50) belegte ex aequo mit dem Kanadier Cameron Alexander Platz sechs. Daniel Hemetsberger fuhr ex aequo mit dem für Deutschland startenden Romed Baumann (1,52) auf Platz acht, nachdem er am Freitag nicht über Rang 33 hinausgekommen war. Der Italiener Florian Schieder, Überraschungszweiter am Freitag, belegte diesmal Platz zwölf. Beat Feuz (2,01) riskierte bei seinem letzten Rennen nicht das letzte Hemd und beendete mit einem 16. Platz seine Karriere.

Marco Odermatt verzichtete auf einen Start. Der Schweizer Gesamtweltcupführende hatte am Freitag im Steilhang nur mit Mühe einen Sturz vermeiden können, zog sich dabei aber eine Meniskusverletzung zu.

Partystimmung mit Arnie

Kulisse und Stimmung waren wie in guten alten Zeiten. Klassiker von "Is this the Way to Amarillo" von Tony Christie bis "Highway to Hell" von AC/DC wurden zum Besten gegeben. Die Veranstaltung war ausverkauft. Am Freitag waren laut Veranstalter knapp 20.000 dabei.

Wie so oft beehrte auch Arnold Schwarzenegger die Hahnenkammabfahrt, nachdem er sich am Freitag auch die traditionelle Weißwurstparty beim Stangl in Going am Wilden Kaiser nicht entgehen ließ. Die steirische Eiche crashte mit seiner Entourage den exklusiv für Läufer und Betreuer vorgesehenen Zielbereich, bevor er sich auf seinem angestammten Platz auf der VIP-Tribüne einfand. (Thomas Hirner, 21.1.2023)