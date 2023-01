Sie fühlten sich "wie durchbrennende Teenager", schrieb Aldrin in den sozialen Medien. Foto: APA / AFP / Suzanne Cordeiro

Los Angeles – Der einstige US-Raumfahrer Buzz Aldrin hat zu seinem 93. Geburtstag eine ganz besondere Mitteilung gemacht: Er habe seine langjährige Lebensgefährtin Anca Faur geheiratet, verkündete der frühere Apollo-11-Astronaut, der am 21. Juli 1969 kurz nach Neil Armstrong als zweiter Mann den Mond betreten hatte. Dazu stellte Aldrin am Freitag in den sozialen Medien Fotos von sich und seiner Frau – sie zeigten ihn im Smoking und Faur in einem weißen, durchsichtigen und bestickten Spitzenkleid mit Brautstrauß.

"Wir wurden bei einer kleinen privaten Feier in Los Angeles in den heiligen Stand der Ehe gehoben und sind aufgeregt wie durchbrennende Teenager", schrieb Aldrin. Seine drei vorherigen Ehen waren geschieden worden. Faur ist Berichten zufolge 30 Jahre jünger als Aldrin. Laut ihrem Profil im Netzwerk Linkedin hält sie einen Doktortitel in Chemieingenieurswesen der University of Pittsburgh. Sie arbeitete demnach früher unter anderem für den Chemiekonzern Union Carbide sowie den Katalysatoren- und Spezialchemikalienhersteller Johnson Matthey. Mittlerweile ist sie Vize-Präsidentin von Aldrins Unternehmen Buzz Aldrin Ventures.

Aldrin ist der letzte Überlebende der legendären Mondmission Apollo 11 der US-Weltraumbehörde Nasa. (APA, 21.1.2023)