Kansas City – Die Kansas City Chiefs dürfen trotz einer Verletzung ihres Quarterbacks Patrick Mahomes weiter auf den Super-Bowl-Triumph in der National Football League (NFL) hoffen. Die Chiefs setzten sich am Samstag (Ortszeit) im Divisional Play-off zu Hause gegen die Jacksonville Jaguars mit 27:20 durch und stehen damit als erstes Team im NFL-Halbfinale. Dort trifft Kansas auf den Sieger des Duells zwischen den Buffalo Bills und den Cincinnati Bengals.

Mahomes verletzte sich im Arrowhead Stadium im ersten Viertel, als ihm ein Gegenspieler mit vollem Gewicht auf das rechte Sprunggelenk fiel. Der 27-Jährige spielte zunächst humpelnd weiter, verließ dann aber für eine Behandlung den Platz. Chad Henne übernahm zwischenzeitlich die Position des Quarterbacks. Dem Ersatzmann gelang ein 98-Yard-Drive, den er mit einem Touchdown-Pass auf Travis Kelce abschloss.

Zur zweiten Halbzeit kehrte Mahomes zurück. Der Einsatz des sichtlich angeschlagenen Stars zahlte sich aus: Im letzten Viertel ermöglichte er mit einem starken Pass den entscheidenden Touchdown von Marquez Valdes-Scantling. Die Jaguars hätten die Partie durchaus spannend machen können, leisteten sich aber zu viele Fehler in entscheidenden Momenten: Linebacker Foye Okun ließ eine mögliche Interception fallen, Wide Receiver Christian Kirk einen äußerst langen Pass und Jamal Agnew verlor einen Fumble an der Drei-Yard-Line. Die Entscheidung brachte ein unterworfener Pass von Trevor Lawrence, den Jaylen Watson sehenswert einhändig abfing.

Am Sonntag soll sich Mahomes laut ESPN einer MRT-Untersuchung unterziehen. "Es fühlt sich besser an, als ich dachte", sagte er. "Offensichtlich habe ich im Moment eine Menge Adrenalin im Blut, also werden wir sehen, wie es sich anfühlt. Aber ich werde mich sofort in die Behandlung stürzen und versuchen, alles zu tun, um bis nächste Woche wieder bei 100 Prozent zu sein."

Eagles überrollen Giants

Die Philadelphia Eagles überrollten die New York Giants daheim mit 38:7. Quarterback Jalen Hurts warf zwei Touchdown-Pässe und erlief einen weiteren selbst. Den Touchdown der Giants erlief Matt Breida. "Das war eine Bruchlandung. Sie haben alles besser gemacht als wir", sagte Giants-Coach Brian Daboll. Der nächste Gegner der Eagles wird in der auf Montag (MEZ) im Duell San Francisco 49ers mit den Dallas Cowboys ermittelt. (APA, red, 22.1.2023)