"Es ist eine riskante Erzählanordnung, der dieser 'Tatort' (Regie: Tom Lass) folgt: in der Gegenwart die kostenoptimierte Kasernierung der pflegebedürftigen Alten, in der Vergangenheit die Einrichtung von Arbeits- und Vernichtungslagern, die das Menschheitsverbrechen ermöglichten", so Christian Buß im "Spiegel". "Man könnte verführt sein, das eine Motiv mit dem anderen zu vergleichen und so den Holocaust zu relativieren, die Fallstricke sind im Stoff eingeschrieben. Doch Drehbuchautor Stefan Dähnert gerate "bei seiner mehrmals Haken schlagenden Geschichte nicht in den Verdacht, unfreiwillig den Holocaust zu relativieren."