Sido, Jasna Fritzi Bauer und Bill Kaulitz: Wer stiehlt Joko Winterscheidt die Show? – Ab 19. Februar auf ProSieben. Foto: ProSieben, Yeung

Berlin – Joko Winterscheidt greift den "Tatort" an: Die neue Staffel vom ProSieben-Prominentenquiz "Wer stiehlt mir die Show?" wird bald in direkter Konkurrenz zu den Sonntagabendkrimis laufen. Das gab ProSieben am Sonntag bekannt. In den vergangenen Monaten hatte der Privatsender auf diesem Programmplatz American-Football-Spiele aus den USA übertragen.

Am 19. Februar, eine Woche nach dem Quotenhit und Footballsaison-Ende Super Bowl (12. Februar), wird Joko Winterscheidt auf diesem Sendeplatz erstmals mit der neuen Staffel seine mehrfach preisgekrönte Show verteidigen.

Sechs Wochen lang heißt es dann: "Wer stiehlt mir die Show?" In den neuen Folgen ist übrigens ausgerechnet die Bremer "Tatort"-Kommisarin Jasna Fritzi Bauer dabei. Neben ihr kämpfen Musiker Sido und Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz um die Rolle des Showmasters. Außerdem erhält in jeder Folge eine Zuschauerin oder ein Zuschauer die Chance anzutreten.

Im Finale tritt der Titelverteidiger gegen die stärkste Konkurrenz an: Wer gewinnt, darf "Wer stiehlt mir die Show?" in der nächsten Folge nach den eigenen Vorstellungen moderieren und gestalten. Joko kämpft so regelmäßig als Kandidat darum, seine eigene Sendung zurückzugewinnen. Die Finalrunde wird moderiert von Katrin Bauerfeind. Bisher war das Format am Dienstagabend zu sehen. (APA, 22.1.2023)