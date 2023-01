Foto: APA/AFP/JOE KLAMAR

Kitzbühel – Manuel Feller hat den Heimsieg in Kitzbühel verpasst und einen bitteren Moment erlebt. Der Tiroler ging am Sonntag als Slalom-Halbzeitführender mit fast neun Zehntelsekunden Vorsprung auf die Strecke, fädelte jedoch ein. So ging der Sieg an den Schweizer Daniel Yule, der vor 20.000 Menschen Vorjahressieger Dave Ryding (+0,40) aus Großbritannien und dem Norweger Lucas Braathen (+0,41) auf die weiteren Plätze verwies. Bester Österreicher war Adrian Pertl (+0,72) als Neunter.

Fabio Gstrein (+1,13) war unmittelbar dahinter Zehnter. Michael Matt (+1,82) belegte Rang 19, Dominik Raschner (+2,54) wurde 21. Marco Schwarz handelte sich mit einem schweren Fehler auf der eisigen Piste im ersten Durchgang zu viel Rückstand ein und verpasste die Qualifikation für das Finale, Johannes Strolz fädelte ein. (APA, 22.1.2023)

Ergebnis:

1. Daniel Yule (SUI) 1:44,63

2. David Ryding (GBR) 1:45,03 +0,40

3. Lucas Braathen (NOR) 1:45,04 +0,41

4. Linus Straßer (GER) 1:45,05 +0,42

5. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:45,10 +0,47

6. Loic Meillard (SUI) 1:45,16 +0,53

7. Ramon Zenhäusern (SUI) 1:45,21 +0,58

8. Clement Noel (FRA) 1:45,34 +0,71

9. Adrian Pertl (AUT) 1:45,35 +0,72

10. Fabio Gstrein (AUT) 1:45,76 +1,13

11. Albert Popow (BUL) 1:45,83 +1,20

12. Alexander Steen Olsen (NOR) 1:45,86 +1,23

13. Tommaso Sala (ITA) 1:46,05 +1,42

13. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 1:46,05 +1,42

15. Sandro Simonet (SUI) 1:46,17 +1,54

16. Joaquim Salarich (ESP) 1:46,25 +1,62

17. Armand Marchant (BEL) 1:46,35 +1,72

18. Sebastian Holzmann (GER) 1:46,43 +1,80

19. Michael Matt (AUT) 1:46,45 +1,82

20. Kristoffer Jakobsen (SWE) 1:46,48 +1,85

21. Dominik Raschner (AUT) 1:47,17 +2,54

22. Erik Read (CAN) 1:47,33 +2,70

23. Billy Major (GBR) 1:47,37 +2,74

24. Timon Haugan (NOR) 1:47,46 +2,83

25. Filip Zubcic (CRO) 1:47,47 +2,84

26. Stefano Gross (ITA) 1:47,96 +3,33

27. Sam Maes (BEL) 1:53,92 +9,29

28. Simon Maurberger (ITA) 2:02,05 +17,42

Ausgeschieden im 1. Durchgang: Johannes Strolz (AUT), Samuel Kolega (CRO), Alex Vinatzer (ITA), Atle Lie McGrath (NOR)

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Manuel Feller (AUT), Tanguy Nef (SUI)

Gesamtwertung (nach 23 Rennen):

1. Marco Odermatt (SUI) 1186

2. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 961

3. Henrik Kristoffersen (NOR) 710

4. Vincent Kriechmayr (AUT) 677

5. Lucas Braathen (NOR) 585

Slalom Männer (6):

1. Lucas Braathen (NOR) 370

2. Henrik Kristoffersen (NOR) 365

3. Daniel Yule (SUI) 334

4. Loic Meillard (SUI) 262

5. Manuel Feller (AUT) 241

6. Linus Straßer (GER) 240

7. Marco Schwarz (AUT) 153

8. Ramon Zenhäusern (SUI) 147

9. David Ryding (GBR) 144

10. Tommaso Sala (ITA) 143

Nationencup (47):

1. Schweiz 7014

2. Österreich 5444

3. Norwegen 4316