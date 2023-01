Zweiter Streich von Daniel Yule nach 2020 am Ganslern. Foto: APA/AFP/JOE KLAMAR

Kitzbühel – Viele griffen sich an den Kopf, Arnold Schwarzenegger verbarg sein Gesicht hinter schwarzen Handschuhen, als der zur Halbzeit führende Manuel Feller am Ganslernhang seinen Premierensieg in Kitzbühel vor Augen mit einem Einfädler in der Entscheidung verspielte.

Den Sieg am Sonntag vor 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauer holte sich Daniel Yule. Der 29-jährige Schweizer gewann nach 2020 zum zweiten Mal in Kitzbühel, feierte seinen zweiten Saisonerfolg nach jenem in Madonna di Campiglio und sicherte sich neben einer goldenen Gams einen Siegerscheck in Höhe von 100.000 Euro. Yule setzte sich 1:44,63 Minuten vor Dave Ryding durch.

Zweiten Coup verpasst

Der Brite hatte 2022 in Kitzbühel seinen Premierensieg im Weltcup gefeiert und diesmal mit Laufbestzeit in der Entscheidung den zweiten Coup von Platz 16 kommend nur um 0,4 Sekunden verpasst. Eine Hundertstelsekunde hinter Ryding landete Lucas Braathen auf Platz drei. Der Norweger hat diese Saison mit den Slaloms in Val d’Isère und Adelboden sowie einem Riesentorlauf in Alta Badia bereits drei Rennen gewonnen.

Während Österreichs Slalomasse letztlich allesamt enttäuschten, war es dem Nachwuchs vorbehalten, sich in Szene zu setzen und ein Debakel für den ÖSV abzuwenden. Als Bester reihte sich der 26-jährige Kärntner Adrian Pertl (+0,72) als Neunter unmittelbar vor dem 25-jährigen Tiroler Fabio Gstrein (1,13) ein.

Enttäuschende Routiniers

Michael Matt, im Vorjahr als bester ÖSV-Läufer am Ganslern Vierter, verbesserte sich nach schwerem Fehler im ersten Durchgang von Platz 28 auf 19, Dominik Raschner belegte den 21. Rang. Marco Schwarz hat als 39. die Qualifikation für die Entscheidung verpasst und Johannes Strolz seine Seuchensaison prolongiert. Der Vorarlberger verzeichnete nach einem Einfädler im ersten Lauf seinen fünften Ausfall. Bislang hatte er nur in Wengen als Zwölfter angeschrieben. "Es tut brutal weh, das Rennfahrerherz blutet. Irgendetwas fehlt im Moment." Er sei eine Spur zu ungeduldig gewesen. "Am besten nicht zu viel nachdenken und weitermachen", sagte der sichtlich geknickte 30-jährige Kombinations-Olympiasieger und Slalomsilbermedaillengewinner in Peking 2022.

Fünfter wurde Henrik Kristoffersen, der Sieger der Slaloms in Garmisch-Partenkirchen und Wengen. Unter seinen Möglichkeiten blieb auch einmal mehr Olympiasieger Clement Noel. Der Franzose landete hinter den beiden Schweizern Loic Meillard und Ramon Zenhäusern auf Platz acht.

Dritten Weltcupsieg verpasst

Feller verpasste seinen dritten Weltcupsieg nach Flachau ("Märchenwiese") und Lenzerheide 2021. Bei der WM 2017 in St. Moritz war er zum Vizeweltmeister avanciert, den Slalom in Kitzbühel 2022 hatte er wegen einer Corona-Infektion verpasst. Bislang letzter österreichischer Sieger am Ganslern war Marcel Hirscher (2017).

"Ich werde ganz einfach wieder voll attackieren", sagte Feller bei seiner Ankunft in Kitzbühel. "Einfach ist es nicht. Wenn du hier zum Sessellift hinfährst, stehen schon hundert Leute da. Jeder will irgendwas und ruft dir zu: ‘Heuer gewinnst du.’" Er könne nur auf sich schauen und sich auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Er wollte sich trotz des Ausfalls in Wengen erst gar nicht aus seinem Flow bringen lassen, war der frühere Wackelkandidat doch in den Slaloms davor schon zweimal Zweiter (Val d’Isère und Garmisch-Partenkirchen), Fünfter in Madonna di Campiglio und Siebenter in Adelboden und vor dem Lapsus in Wengen seit Dezember 2021 in Madonna nicht mehr ausgefallen.

Im Slalomweltcup geht es eng her. Braathen führt mit 370 Punkten vor Kristoffersen (365) und Yule (334), Feller (241) ist Fünfter. Mit seinem Sieg in der Hahnenkammabfahrt am Samstag hat Aleksander Aamodt Kilde den Rückstand im Gesamtweltcup auf den führenden Marco Odermatt auf 225 Punkte verkürzt. Der Schweizer war nach seiner am Freitag erlittenen Meniskusverletzung nicht angetreten, muss aber nur kurz pausieren. Kristoffersen (710) ist vor Streifpremierensieger Vincent Kriechmayr (677) Dritter.

Am Dienstag (Slalom) und Mittwoch (Riesentorlauf) stehen in Schladming (je ab 17.45 Uhr, ORF 1) schon die nächsten Rennen an, beide werden unter Flutlicht ausgetragen. (Thomas Hirner, 22.1.2023)

Ergebnis:

1. Daniel Yule (SUI) 1:44,63

2. David Ryding (GBR) 1:45,03 +0,40

3. Lucas Braathen (NOR) 1:45,04 +0,41

4. Linus Straßer (GER) 1:45,05 +0,42

5. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:45,10 +0,47

6. Loic Meillard (SUI) 1:45,16 +0,53

7. Ramon Zenhäusern (SUI) 1:45,21 +0,58

8. Clement Noel (FRA) 1:45,34 +0,71

9. Adrian Pertl (AUT) 1:45,35 +0,72

10. Fabio Gstrein (AUT) 1:45,76 +1,13

11. Albert Popow (BUL) 1:45,83 +1,20

12. Alexander Steen Olsen (NOR) 1:45,86 +1,23

13. Tommaso Sala (ITA) 1:46,05 +1,42

13. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 1:46,05 +1,42

15. Sandro Simonet (SUI) 1:46,17 +1,54

16. Joaquim Salarich (ESP) 1:46,25 +1,62

17. Armand Marchant (BEL) 1:46,35 +1,72

18. Sebastian Holzmann (GER) 1:46,43 +1,80

19. Michael Matt (AUT) 1:46,45 +1,82

20. Kristoffer Jakobsen (SWE) 1:46,48 +1,85

21. Dominik Raschner (AUT) 1:47,17 +2,54

22. Erik Read (CAN) 1:47,33 +2,70

23. Billy Major (GBR) 1:47,37 +2,74

24. Timon Haugan (NOR) 1:47,46 +2,83

25. Filip Zubcic (CRO) 1:47,47 +2,84

26. Stefano Gross (ITA) 1:47,96 +3,33

27. Sam Maes (BEL) 1:53,92 +9,29

28. Simon Maurberger (ITA) 2:02,05 +17,42

2. Durchgang:

1. David Ryding (GBR) 51,29

2. Henrik Kristoffersen (NOR) 51,47 +0,18

3. Daniel Yule (SUI) 51,60 +0,31

4. Alexander Steen Olsen (NOR) 51,69 +0,40

5. Armand Marchant (BEL) 51,74 +0,45

6. Michael Matt (AUT) 51,86 +0,57

7. Adrian Pertl (AUT) 52,09 +0,80

8. Fabio Gstrein (AUT) 52,11 +0,82

9. Sebastian Holzmann (GER) 52,25 +0,96

10. Kristoffer Jakobsen (SWE) 52,26 +0,97

11. Ramon Zenhäusern (SUI) 52,28 +0,99

12. Joaquim Salarich (ESP) 52,30 +1,01

. Loic Meillard (SUI) 52,30 +1,01

14. Linus Straßer (GER) 52,37 +1,08

15. Lucas Braathen (NOR) 52,55 +1,26

. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 52,55 +1,26

weiter:

23. Dominik Raschner (AUT) 53,14 +1,85

Ausgeschieden im 2. Durchgang:

Manuel Feller (AUT), Tanguy Nef (SUI)

1. Durchgang:

1. Manuel Feller (AUT) 52,18

2. Lucas Braathen (NOR) 52,49 +0,31

3. Linus Straßer (GER) 52,68 +0,50

4. Clement Noel (FRA) 52,71 +0,53

5. Loic Meillard (SUI) 52,86 +0,68

6. Ramon Zenhäusern (SUI) 52,93 +0,75

7. Daniel Yule (SUI) 53,03 +0,85

8. Tommaso Sala (ITA) 53,19 +1,01

9. Albert Popow (BUL) 53,22 +1,04

10. Adrian Pertl (AUT) 53,26 +1,08

11. Tanguy Nef (SUI) 53,39 +1,21

12. Sandro Simonet (SUI) 53,44 +1,26

13. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 53,50 +1,32

14. Henrik Kristoffersen (NOR) 53,63 +1,45

15. Fabio Gstrein (AUT) 53,65 +1,47

weiter:

18. Dominik Raschner (AUT) 54,03 +1,85

28. Michael Matt (AUT) 54,59 +2,41

Nicht für 2. Durchgang qualifiziert:

39. Marco Schwarz (AUT) 55,08 +2,90

45. Simon Rueland (AUT) 55,94 +3,76

Ausgeschieden im 1. Durchgang:

Johannes Strolz (AUT), Samuel Kolega (CRO), Alex Vinatzer (ITA), Atle Lie McGrath (NOR)

Gesamtwertung (nach 23 Rennen):

1. Marco Odermatt (SUI) 1186

2. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 961

3. Henrik Kristoffersen (NOR) 710

4. Vincent Kriechmayr (AUT) 677

5. Lucas Braathen (NOR) 585

6. Loic Meillard (SUI) 547

7. Alexis Pinturault (FRA) 437

8. Manuel Feller (AUT) 406

9. Marco Schwarz (AUT) 377

10. Daniel Yule (SUI) 334

Slalom Männer (6):

1. Lucas Braathen (NOR) 370

2. Henrik Kristoffersen (NOR) 365

3. Daniel Yule (SUI) 334

4. Loic Meillard (SUI) 262

5. Manuel Feller (AUT) 241

6. Linus Straßer (GER) 240

7. Marco Schwarz (AUT) 153

8. Ramon Zenhäusern (SUI) 147

9. David Ryding (GBR) 144

10. Tommaso Sala (ITA) 143

Mannschaft Männer (23):

1. Schweiz 3809

2. Norwegen 3036

3. Österreich 2866

4. Frankreich 1584

5. Italien 1321

Nationencup (47):

1. Schweiz 7014

2. Österreich 5444

3. Norwegen 4316

4. Italien 4086

5. USA 2738