19.40 REPORTAGE

Re: Das Balkan-Orchester – Mit Musik gegen alte Konflikte 31 junge Musikerinnen und Musiker aus Westbalkan-Staaten sind im Western Balkans Youth Orchestra vereint. Gemeinsam leben sie vor, wie Völkerverständigung aussehen kann. Bis 20.15, Arte

20.15 RASSISMUSDRAMA

In der Hitze der Nacht (In the Heat of the Night, USA 1967, Norman Jewison) Einem schwarzen Polizisten (Sidney Poitier) schlägt bei der Aufklärung eines Mordes geballter Rassismus entgegen. Jewisons Klassiker ist unerfreulich aktuell geblieben. Im Anschluss ist Sidney Poitier – Der Mann, der Hollywood veränderte zu sehen. Bis 23.00, Arte

Zuerst als Kriminalpolizist im Filmklassiker "In der Hitze der Nacht", dan in einer Doku über sein Leben zu sehen: Sidney Poitier – Arte, ab 20.15 Uhr. Foto: Metro-Goldwyn-Mayer

20.15 DISKUSSION

Wild umstritten Eva Glawischnig, Rudi Fußi und Heinz-Christian Strache diskutieren über aktuelle Themen. Bis 21.15, Puls 24

20.15 SCHWERPUNKT

Themenmontag: Supermärkte Der Frage, mit welchen Produkten man besser isst, widmet sich die Doku No-Name oder Marke. Um 21.05 folgt ein Supermarkt-Check Österreich zum Thema Rabattaktionen, gefolgt von Auslaufmodell Supermärkte?. Bis 23.30, ORF 3

21.10 MAGAZIN

Thema Kindesmissbrauch: das Doppelleben der Täter, der Schmerz der Opfer / Die Geschichte von Maria Gabrielsen: von der eigenen Mutter verraten. Bis 22.00, ORF 2

22.00 BAYERN-KRIMI

Schweinskopf al dente (D 2016, Ed Herzog) Der dritte Eberhofer-Krimi nach dem Bestseller von Rita Falk: Sebastian Bezzel als Provinzpolizist nicht nur im Kaff Niederkaltenkirchen, sondern auch am Gardasee. Für Un ruhe sorgt Gregor Bloéb. Bis 23.30, ORF 1

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: Macht und Vermächtnis Modejournalist Daniel Kalt analysiert das Verhältnis von Politik und Mode. Im jüdischen Museum Hohenems beleuchtet eine Ausstellung Das Ende der Zeitzeugenschaft. Marlene Streeruwitz erzählt in Tage im Mai von einer Welt, in der Krieg und Verschwörung wieder zum Alltag werden. Ab 23.15 folgt Petro -Melancholie – Das Erdölzeitalter im Spiegel der Kunst. Bis 0.00, ORF 2