In den Skikellern der Nation hat sich in den letzten Wochen schon eine gewaltige Frustration breitgemacht. Die echten Pistenfresser haben sich zwar schon lange vor dem eigentlichen Saisonbeginn entsprechend ausgerüstet – doch Slalom-Carver, Race-Carver und Allround-Carver eint eines: Wie so oft im Leben braucht es für den eigentlichen Spaß die richtige Unterlage. Und Schnee war in der heurigen Wintersportlerhochsaison bis jetzt eher Mangelware.

Plötzlich ist das Land in ein kräftiges Weiß getaucht. Foto: APA/TOBIAS STEINMAURER

Doch irgendwo zwischen den Tränen der Skifahrer, der Besorgnis der Klimaschützer und dem Lächeln der Frühlingskinder hat nun Petrus die Flipflops wieder eingepackt und das Land in ein kräftiges Weiß getaucht.

Geblieben ist das traurige Schauspiel der Wettersuderer. Lediglich die Rollen wurden neu vergeben. Während die Wintersportler endlich in ihr eisiges Habitat können, bleiben jene frustriert zurück, die angesichts des Tauwetters schon die Bermudas aufgebügelt haben. Das "Zwoa Brettln, a gführiger Schnee, juhee!" hallt noch nach, da ertönt schon ein "Geh bitte, jetzt brauch’ ich den Winter auch nicht mehr".

Richten wir lieber den Blick gen Himmel und lassen es Gelassenheit regnen – oder schneien. Denn es gibt wenig Mühsameres als irdische Wetterhalbgötter, die – abhängig von der meteorologischen Gesamtsituation – im seelischen Tiefdruckgebiet verharren und dem Umfeld die Stimmung verhageln. (Markus Rohrhofer, 22.1.2023)