Der Präsident der Ukraine tritt in Designeruniform von M-Tac auf. Foto: Imago

Abend für Abend tritt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj per Videobotschaft auf. Er wird auf Konferenzen zugeschaltet, spricht vor Parlamenten. Und immer im schicken Military-Look. Doch was trägt der Präsident? Eine Militäruniform, um etwa seine Verbundenheit zu den Kämpfern an der Front zu zeigen?

Mitnichten. Selenskyj trägt Kleidung der in der Ukraine inzwischen hippen Modemarke M-Tac. Auch der Chef der ukrainischen Streitkräfte trägt sie und, glaubt man der ukrainischen Ausgabe von Forbes, Schauspieler Jean-Claude Van Damme. Mit Selenskyj habe die ukrainische Firma M-Tac, Hersteller gehobener Military-Bekleidung, einen "Markenbotschafter, von dem Weltmarken nur träumen können", so Forbes.

Und mit diesem Markenbotschafter begann der rasante Aufstieg der Modemarke. Inzwischen tragen Hunderttausende Outdoor-Kleidung von M-Tac. Gegründet hat das Unternehmen der Kiewer Alexander Karasev, begeisterter Anhänger von Softair-Kriegsspielen. Anfang der 2000er war es schwierig, in der Ukraine geeignete Ausrüstung dafür zu finden. Karasev beschloss, sein Hobby zum Beruf zu machen. Er eröffnete mit einer Partnerin in Kiew das kleine Geschäft Militarist, verkaufte importierte Softair-Waffen und Ausrüstung für das Kriegsspiel. Dann kam 2014, der erste große Krieg um den Donbass. "Kriegsspiele waren nutzlos geworden", sagt Karasev gemäß Forbes, "der wahre Krieg hatte begonnen."

Umsatz schießt in die Höhe

Karasev lieferte Ausrüstung an die Front und gründete das Modelabel M-Tac. Zunächst importierte er Military-Kleidung aus Europa, danach gründete er eine ukrainische Marke "für taktische Kleidung". Der Designer Denis Golovko stieg ein, entwarf die Modelle. Heute produzieren 750 Näherinnen im Dreischichtbetrieb Hosen, Softshell-Jacken und Pullover für M-Tac. Laut Forbes konnte das Label seinen Nettoumsatz 2022 um das Sieben- bis Achtfache auf umgerechnet rund 16 Millionen Euro steigern. Damit wäre die Firma in der Top-Liga der ukrainischen Leichtindustrie. Ukrainische Regierungsaufträge hat M-Tac keine. Aber Armeeangehörige bekommen 15 Prozent Rabatt.

Die Selenskyj-Hosen kann man übrigens auch bei Amazon kaufen. Etwa die "Conquistador Flex Tactical Pants", eine "taktische Armeehose", die sich "bei jeder Bewegung dehnt". Für rund 80 Euro kann man sich fühlen wie der ukrainische Präsident persönlich. (Jo Angerer aus Moskau, 23.1.2023)