Bundeskanzler Karl Nehammer und Innenminister Gerhard Karner (beide ÖVP) blieben im Vorfeld der Reise beim Veto gegen den Schengen-Beitritt Bulgariens. Foto: APA / Helmut Fohringer

Sofia – Bundeskanzler Karl Nehammer und Innenminister Gerhard Karner (beide ÖVP) besuchen am Montag die bulgarisch-türkische Grenze. Nehammer forderte vor der Bulgarien-Reise mehr EU-Unterstützung beim Schutz der Außengrenze. Dabei geht es insbesondere um EU-Mittel für einen Grenzzaun auf bulgarischer Seite nach dem Vorbild Griechenlands.

Die Asylantragszahlen in der Europäischen Union sind vergangenes Jahr deutlich gestiegen – um 46,5 Prozent auf insgesamt 923.911. Österreich liegt mit über 100.000 Asylanträgen europaweit auf Platz vier, im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl hierzulande verdreifacht. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) drängen angesichts dieser Zahlen auf eine Reform des Schengen-Systems. Sie reisen jetzt nach Bulgarien, um dort für einen stärkeren Grenzschutz zu werben. ORF

Österreich hat wegen der Migrationsproblematik im Dezember ein Veto gegen den Schengen-Beitritt Bulgariens und Rumäniens eingelegt. Vor dem Besuch betonte Nehammer, das Schengen-Veto Österreichs bleibe so lange aufrecht, "bis sich die Situation grundlegend ändert".

Karner: "System ist kaputt"

Innenminister Karner sagte am Sonntagabend in der "ZiB 2": "Das sogenannte Schengen-System ist kaputt. Es funktioniert nicht." Karner verwies auf "über 100.000 illegale Aufgriffe", die im Vorjahr an der österreichischen Grenze gezählt wurden. 75.000 Menschen seien zuvor in keinem anderen Land registriert worden. Der Außengrenzschutz müsse robuster werden – auch technisch. Damit seien laut Karner Zäune gemeint.

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) verteidigt das österreichische Veto gegen den Schengen-Beitritt Bulgariens und Rumäniens. Gemeinsam mit Bulgarien will Österreich eine Allianz bilden, um "das System" an der Grenze zu verbessern. ORF

An den EU-Außengrenzen gebe es allgemein ein Problem, sagte Karner. Auch rechtlich brauche es neue Möglichkeiten. Österreich habe eine Zurückweisungsrichtlinie vorgeschlagen, "weil wir gesehen haben im letzten Jahr, dass wir besonders Asylanträge von Personen aus Ländern hatten, die keine Chance auf Asyl hatten, aber letztendlich das Gesamtsystem belastet hatten". Mit einer Zurückweisungsrichtlinie der EU sollen Migranten, die keine Chance auf Asyl haben, schneller heimgeschickt werden können. Eine neue Richtlinie auf EU-Ebene braucht aber ein gemeinsamen Vorgehen der EU-Mitgliedsstaaten.

Nehammer und Karner fahren gemeinsam mit dem bulgarischen Präsidenten Rumen Radew und dem bulgarischen Innenminister Iwan Demerdzhiew an die Grenze. Geplant ist eine Besichtigung des regionalen Koordinationszentrums der Grenzpolizei nahe der Stadt Elchowo sowie nach der Rückreise nach Sofia auch ein Treffen mit dem bulgarischen Premierminister Galab Donew. (red, APA, 23.1.2023)