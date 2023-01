Barter Books, Alnwick, England

Bei einem Spaziergang durch die Marktstadt Alnwick zeigt sich der britische Charme von seiner schönsten Seite. Neben kleinen Gassen, historischen Backsteinhäusern und dem prunkvollen Adelsschloss warten im Ort jede Menge Büchereien und Buchhandlungen darauf, von Leseratten und Historikern entdeckt zu werden. Einer der vielen Bücher-Hotspots ist der Touristenmagnet Barter Books: Mitten in einem ehemaligen viktorianischen Bahnhof gelegen, gilt der Laden als Europas größte Second-Hand-Buchhandlung.

Mit mehr als 350.000 Büchern kann man bei einzigartigem Ambiente stundenlang in den Seiten blättern und nach Herzenslust stöbern und staunen. Umgeben von den vielen Regalen können es sich die Gäste bei einer Tasse Kaffee oder Tee gemütlich machen.

Shakespeare and Company, Paris, Frankreich

Bei einem Spaziergang an der Seine stößt man auf den unscheinbaren Buchladen Shakespeare and Company, der sich in einem kleinen, für Paris typischen Häuschen befindet. Ob am Abend nach einem Glas Chardonnay, tagsüber in der Sonne oder an einem regnerischen Nachmittag – die Buchhandlung hat ihre Türen ab dem Morgen bis in die späten Abendstunden für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Besonders Liebhaber englischer Literatur kommen hier auf ihre Kosten: Shakespeare and Co. fokussiert sich auf Klassiker und Newcomer aus England und den Vereinigten Staaten.

Foto: Pixabay

In der Buchhandlung finden regelmäßig Lesungen sowie Workshops statt – wer also seinen Schreibstil verbessern möchte, kann hier die passende Inspirationsquelle finden. Tagträumer und Leseratten können es sich nebenan im dazugehörigen Kaffeehaus bequem machen und beim Blättern durch den neuen Lieblingsroman ein Stück hausgemachte Kuchen genießen. Zum "Inventar" der Buchhandlung zählt auch die kontaktfreudige Katze Aggie.

Atlantis Books, Santorini, Griechenland

Was als Schnapsidee zweier Studenten beim Raki trinken entstand, liefert heute einen der angesagtesten Hot-Spots auf ganz Santorini. Als erste Buchhandlung auf der griechischen Insel bietet Atlantis Books eine große Auswahl für die nächste Urlaubslektüre. Vor allem Literatur aus der griechischen Mythologie lässt sich in den schiefen Holzregalen finden.

Die beiden Gründer von Atlantis Books eröffneten den Shop mit einem geringen Budget, womit nicht viel Geld für eine Unterkunft übrig blieb. Nach Ladenschluss wurden die Regale somit nicht selten in Betten verwandelt. Wer auch heute noch aufmerksam durch den Laden streift, erkennt die ehemaligen Schlafplätze.

Daunt Books, London, England

Diese Buchhandlung ist fast ausschließlich auf Reiseliteratur spezialisiert. Sortiert werden die einzelnen Bände nach Ländern – wer also von Kanada nach Australien reisen möchte, muss nur den bunten Bücherregalen folgen.

Foto: Unsplash

Nicht nur aber das Reise-Genre macht die Buchhandlung Daunt Books in London zu etwas ganz Besonderem, sondern die Inneneinrichtung. Leseratten können es sich hier zwischen dunkelgrünen Wänden, warmen Lichtern, antikem Eichenholz und lichtdurchfluteten Bogenfenstern gemütlich machen. Highlight im mehrstöckigen Raum ist die Holztreppe, die bei den Besuchern das Gefühl von einer Zeitreise in die Vergangenheit erweckt.

Leakey’s Bookshop, Inverness, Schottland

Tief in den Highlands von Schottland verbirgt sich ein verträumter Wohlfühlort für alle Bücherwürmer: Leakey’s Bookshop in Inverness zählt zu einer der schönsten Buchhandlungen Großbritanniens. Beim Betreten des Ladens fallen einem direkt die bis zur Decke gefüllten Regale ins Auge. Eine bunte Sammlung an Second-Hand-Literatur lädt zum stundenlangen Stöbern und Entdecken ein.

Die Buchhandlung befindet sich in einer ehemaligen Kirche. Bunte Glasfenster, gedimmte Lichter, hölzerne Möbel und die Wendeltreppe in der Mitte des Raumes sorgen für wohlige Wärme und lassen Tagträumer für einen kurzen Moment in eine andere Welt entfliehen.

La Cité, Florenz, Italien

Das Café La Cité in Florenz: Hier treffen Buchhandlung und Kaffeebar aufeinander. Neben günstigen Cocktails, Kaffee und Croissants gibt es hier allerlei Lesematerial – von historischen Klassikern über junge Newcomer bis hin zu Comics.

Und als wäre das nicht schon genug, finden im La Cité regelmäßig Lesungen, Live-Musik, Debatten und Schreibkurse statt. Die Interaktion und der kulturelle Austausch der Leserinnen und Leser stehen dabei im Vordergrund. Zu später Stunde verwandelt sich die Buchhandlung in eine Bar.

Word on the Water, London, England

Eine Buchhandlung, die auf dem Wasser schwimmt? London macht’s möglich. Auf einem kleinen Kahn nahe dem Bahnhof Kings Cross befindet sich der außergewöhnliche Bücher-Shop Word on the Water. Bücherliebhaberinnen und – liebhaber können hier nach Schätzen suchen und es sich dabei auf einem der antiken Sesseln bequem machen.

In den Sommermonaten lässt es sich im Außenbereich entspannen und der Hektik der britischen Metropole entfliehen. In der kühlen Jahreszeit sorgt ein Holzofen sorgt für die richtige Portion an Wärme und Gemütlichkeit.

Libreria Acqua Alta, Venedig, Italien

In alten Badewannen, kleinen Booten, einer Gondel oder zwischen Fischernetzen nach Büchern stöbern: Im berühmten Buchladen Libreria Acqua Alta in Venedig ist das möglich. Der Name kommt nicht von Ungefähr: Kommt es in den Wintermonaten zu Hochwasser, so steht die Buchhandlung unter Wasser. Sie befindet sich nämlich direkt am Kanal, was einen freien Blick auf vorbeifahrende Gondeln garantiert. Da kann über nasse Füße hinweg gesehen werden.

Besondere Schnappschüsse garantiert die Buchhandlung neben dem einzigartigen Interieur und den atemberaubenden Aussichten von der Terrasse auch mit der bekannten Büchertreppe. Und wem es einzig und allein um die Bücher geht: Bei einer Auswahl aus Reiseführern, Romanen, historischen Bänden, Zeichnungen, Postkarten und Bildern sollte für jeden was dabei sein.

Boekhandel Dominicanen, Maastricht, Niederlande

Eine Buchhandlung der etwas anderen Art versteckt sich im Zentrum der Universitätsstadt Maastricht. In einer ehemaligen Kirche aus dem 13. Jahrhundert können Leseratten zwischen Bücherregalen, Schallplatten und ausgefallenen Geschenkartikeln stöbern. Neben einer Vielzahl an niederländischer Literatur finden sich hier auch englischsprachige und vereinzelt deutsche Bücher.

Hohe Decken mit Spitzbögen, riesige Glasfenster und eine mächtige Kuppel: Mit einer gotischen Architektur verzaubert der niederländische Buchladen seine Gäste. Wo normalerweise Kinder getauft werden, treffen sich hier die Hipster der Stadt für ihre Chai Latte: Das kleine Café Coffeelovers befindet sich mitten in der Buchhandlung neben den vollen Regalen. Am kreuzförmigen Tisch kann hier gemeinsam durch die Seiten des neuen Lieblingsromans geblättert werden.

Massolit Books & Café, Krakau, Polen

An einer unscheinbaren Straßenecke versteckt sich Massolit Books & Café. Was von außen wie ein herkömmliches Kaffeehaus wirkt, entpuppt sich beim Betreten als urige Buchhandlung. Entstanden ist die Buchhandlung dank zweier amerikanischer Freunde, die sich Hals über Kopf in Krakau verliebten. Neben der vielen englischsprachigen Literatur können Gäste vor Ort typisch amerikanische Torten und Kuchen genießen.

Livraria Lello, Porto, Portugal

Eine geschwungene Holztreppe in der Mitte des Raumes, eine hohe Glasdecke mit zierenden Malereien, gemütliche Lichter entlang der bunten Bücherregale und eine rundum magische Atmosphäre – die Buchhandlung Livraria Lello in Porto zieht Reisende von überall in ihren Bann.

Foto: Unsplash

Die Buchhandlung selbst wurde bereits mehrmals zur schönsten der Welt gekürt, was sich an den Warteschlangen vor der Eingangstür bemerkbar macht. Leseratten, Weltenbummler und Touristen müssen seit 2015 sogar Eintritt zahlen, um in den Innenraum zu gelangen. (red, 24.1.2023)