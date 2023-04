In dieser Galerie: 2 Bilder Kultfigur Roy Logan (Brian Cox) in der HBO-Serie "Succession". Foto: AP/Macall Polay/HBO James Andrew Miller: "Tinderbox: HBO's Ruthless Pursuit of New Frontiers", Henry Holt & Company.

In Zeiten, in denen nicht nur lineares Fernsehen bloß das Programm für Pensionisten ist, sondern das Durchklicken durch die Masse an durchschnittlichem Streaming-Content selbst das junge Publikum nur mehr bedingt von der eigenen Realität ablenken kann, sind Impulse gefragt. Eine Ideenfabrik, auf die in der Vergangenheit immer Verlass war, hat auch schon einmal bessere Zeiten erlebt: HBO. Bekannt ist der US-Sender für seine Produktion von hochwertigem Serienstoff, dem großen, audiovisuellen Roman des 21. Jahrhunderts.

Nicht weniger interessant als das Drama auf dem Bildschirm ist die Entwicklungsgeschichte dahinter. Wer unsere Fernsehgehirne in den vergangenen fünfzig Jahren neu formatiert hat, dieser Frage geht der US-Journalist James Andrew Miller in seinem gewaltigen Werk "Tinderbox: HBO's Ruthless Pursuit of New Frontiers" nach. Denn vor Netflix und Amazon Prime gab es ja schon längst HBO – übrigens die Abkürzung für Home Box Office –, den Mitte der 1960er in New York gegründeten Pay-TV-Sender, der bereits in den 70ern erste Serien selbst produzierte, aber auch mit der Übertragung von Sportereignissen TV-Geschichte schrieb. Am 1. Oktober 1975 etwa zeigte HBO dank weltweit erster Satellitenübertragung dem ganzen Land den "Thrilla in Manila", den legendären Boxkampf zwischen Muhammad Ali und Joe Frazier.

Neue Erzählstrukturen

Ab den 1990er-Jahren startete HBO mit hochwertigen Serien aus eigener Produktion durch. Die ersten großen Erfolge waren "Oz", "Sex and the City" und "Die Sopranos". Nicht nur Qualitätsfernsehen wurde erfunden, sondern auch neue Erzählstrukturen. War es bislang in Serien üblich gewesen, pro Folge eine abgeschlossene Geschichte zu erzählen, gab es nun Handlungsbögen über eine oder sogar mehrere Staffeln. Den Weg des Revoluzzers und Mitbegründers der modernen TV- und Streaming-Landschaft beschreibt Miller ausladend als Oral History, größtenteils anhand von Zitaten ehemaliger HBO-Bosse, Schauspieler und Produzenten. Und ja, es kommen viele Männer zu Wort. Die Fernsehbranche war seinerzeit noch mehr Wilder Westen als heute. Man traute sich Mauern einzureißen, setzte vor allem auf eine starke Dokumentationsschiene, die ihrer Zeit weit voraus war. Bereits 1985 thematisierte HBO etwa mit der Doku "What Sex Am I?" das Leben von Transgenderpersonen in den USA.

Alphatiere wie der ehemalige Senderchef Michael Fuchs werden als Tyrannen beschrieben, kultivierten aber auch künstlerische Freiheit und erfolgreiches Scheitern zwischen Schreiduellen und Messern, die hinterrücks gewetzt werden. So manche Show ist im Reich der Vergessenheit verschwunden, die besten bleiben aber ewig in Erinnerung, wie etwa "The Wire" oder "Game of Thrones". HBO wurde in seiner Firmenhistorie mehrfach übernommen, von Time Inc., dann von Time Warner und AT&T. Nun ist man bei Warner Bros. Discovery gelandet, einem Oligopol, das sich im Streaming-Krieg mit Platzhirsch Netflix, Amazon Prime und Disney nach vorne arbeiten will.

Fehden, Eifersüchteleien, Tratsch

Tinderbox heißt übersetzt "Pulverfass", und oft ging es nicht romantisch zu zwischen den Bossen. Miller wartet mit vielen genialen Zitaten auf, kein Wunder bei mehr als hundert Gesprächspartnern. "The only way I was going to sit across a table from Jerry was if I could jump across it and grab him by the throat." Oder: "He's a dog, he'll follow whoever feeds him." In "Tinderbox" werden derart viele Fehden, Eifersüchteleien, Tratsch und persönliche Abrechnungen reingepackt, Shakespeare hätte sich das nicht besser ausdenken können. Die Realität ist dramatischer als Fernsehen. Aber die Macher wussten, was sie wollten. Eine deutsche Übersetzung ist noch nicht verfügbar, aber es empfiehlt sich sowieso, die Originalversion zu lesen, auch wenn man für den tausendseitigen Ziegel ein wenig Ausdauer braucht (es sind auch viele Fotos drin).

Heute regieren Algorithmen, Konzerne produzieren massenhaft Content anhand zahlenbasierter Wachstumsmodelle. Allein, es fehlt an Authentizität und Profil, zwei Erfolgsmerkmale, über die HBO lange verfügte. Die Konkurrenz ist größer, ja eh, aber HBO hat auch das Aufkommen von Videorekorder und DVDs überlebt. Dank Eigenproduktionen und der Darstellung von expliziter Gewalt und Nacktheit für ein nach weniger Prüderie dürstendes Publikum.

Emmys wichtiger als Zuschauerzahlen

Oft gab es nur eine Direktive für Regisseure und Produzenten: Mach nichts, was auch woanders laufen könnte. Erfolge bei den Emmys waren wichtiger als Zuschauerzahlen. Vor dem Aufstieg von HBO hätten sich dekorierte Filmschauspieler nie in die Niederungen des Fernsehens gewagt. Nun, das goldene Zeitalter der Television ist längst vorbei. Es wurden Fehler gemacht. HBO lehnte "The Crown" ab, Netflix zahlte mehr für "House of Cards". Mit "Succession", einer Satire auf Einfluss und Eitelkeit des US-Geldadels, gelang 2021 der letzte größere Erfolg.

Nun fischen alle Streaminganbieter im gleichen Teich. Im vergangenen Jahr hatte Netflix schlechte Nachrichten: Zum ersten Mal seit mehr als einem Jahrzehnt gab es einen Rückgang bei den Abonnentenzahlen. Zumindest weist der Branchenpionier als einziger Anbieter Gewinne aus. In seinem jüngsten Quartalsbericht erwähnte Netflix ausdrücklich, dass nach seiner Einschätzung alle konkurrierenden Streamingdienste defizitär sind. Warner Bros. Discovery, zu dem auch HBO gehört, hat im Vorjahr einen Nettoverlust von 3,4 Milliarden Dollar verzeichnet. Auf einmal steht die Kalkulation einer ganzen Branche infrage. Die Zeiten werden nicht besser.

"It's not TV, it's HBO." Was bleibt, ist eine beispielhafte Saga über einen Sender, die zeigt, was möglich ist, wenn sich innovative Menschen trauen, etwas umzusetzen, was sie selbst gut finden. Und nicht, was sie glauben, was das Publikum gut finden wird. (Florian Vetter, 5.4.2023)