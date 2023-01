Noch bis Mitte Februar mit "Zwei gegen die Bank" beschäftigt (von links): Daniela Golpashin, Murathan Muslu, und Caroline Peters. Foto: ORF/Gebhardt Productions/Petro Domenigg

Wien – Die österreichische Jungregisseurin Clara Stern, die im Vorjahr ihr Spielfilmdebüt "Breaking The Ice" vorgelegt hat, dreht für ORF und Arte ein Roadmovie. In "Zwei gegen die Bank" (Arbeitstitel) treffen Caroline Peters und Daniela Golpashin als Finanzexpertin und Taxifahrerin aufeinander, die beide etwas in ihrem Leben ändern wollen und mit einem Koffer voller Geld durch das nächtliche Wien rauschen. Die Dreharbeiten laufen einer Aussendung zufolge noch bis Mitte Februar. (APA, 23.1.2023)