Kindergeburtstage sind für viele Eltern purer Stress. Damit für den geliebten Nachwuchs alles möglichst perfekt und die kindliche Freude groß ist, werden von manchen Mamas und Papas keine Kosten und Mühen gescheut. Neben den To-dos rund um Geschenke und eine kindergeschmackstaugliche Torte stellt sich bei einer Feier, zu der auch diverse kleine Gäste kommen sollen, rasch die Frage: Wo machen wir das?

Kindergeburtstag: Wo lässt es sich gut feiern? Foto: Getty Images/StefaNikolic

Wenn der Platz zu Hause fehlt

Nicht jede Familie logiert in einer weitläufigen Altbauwohnung oder nennt ein geräumiges Haus mit Garten ihr Eigen, und Kindergeburtstage bringen es mit sich, dass ein gewisser Bewegungsdrang und Action-Hunger bei den Gästen gestillt werden wollen. Andere Eltern wollen sich den Stress einer Party daheim auch trotz ausreichend Platz nicht antun. Rasch kommt man daher auf die Idee, außerhalb der eigenen vier Wände zur Geburtstagsfeier einzuladen. Einerseits lassen sich Locations aller Art anmieten, die unabhängig vom Wetter genug Platz bieten, um eine Feier nach Wunsch zu gestalten. Zur Verfügung gestellt werden meist die Räumlichkeiten, manchmal auch das Catering oder eine gewisse Bespaßung. Andere haben vielleicht das Glück, dass ihre Wohnhausanlage Gemeinschaftsräume bietet, die zu solchen Zwecken genutzt werden können. Feiert man in der warmen Jahreszeit, kann man als günstige Alternative kurzerhand in einen Park oder auf eine sonstige öffentliche Grünfläche ausweichen und beispielsweise ein Geburtstagspicknick mit Schnitzeljagd gestalten.

Andererseits bieten diverse Ausflugsziele, die das Geburtstagskind vielleicht schon kennt und liebt, die Gelegenheit, dort im Rahmen eines speziellen Programms zu zelebrieren. Die Auswahl ist groß: Zu den Anbietern gehören etwa Tierparks, Museen, Indoor-Spielplätze oder Vergnügungsparks. Ist das Kind eine Wasserratte, kann auch ein gemeinsamer Ausflug in die Therme oder ein Erlebnisbad reizvoll sein.

Freilich sind viele dieser Ideen nichts für kleine Budgets – von der Raummiete über den Eintritt oder gleich ein ganzes Paketangebot heißt es für die Eltern tief in die Tasche greifen. Die passende Kindergeburtstagslocation zu finden kann also durchaus zur Herausforderung werden.

Kindergeburtstagsfeiern: Ihre Location-Tipps, bitte!

Wo haben Sie mit Ihren Kindern schon Geburtstag gefeiert? Welche Örtlichkeit können Sie für welches Alter und welche Gruppengröße empfehlen – und welche war eher ein Reinfall? Welche Kosten sind dabei angefallen? Und haben Sie auch einen Low-Budget-Geheimtipp? Helfen Sie anderen Eltern mit Ihrer Erfahrung weiter! (Daniela Herger, 1.2.2023)