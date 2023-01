Eine Woche in die Berufswelt anderer schlüpfen und die Arbeitsrealität von anderen hautnah miterleben – wäre das was für Sie? Und in welchem Bereich würden Sie das gerne machen?

Kinder haben ja oft recht kreative Vorstellungen von dem Beruf, den sie einmal ausüben möchten. Nicht selten berichten sie davon, einmal als Astronautin oder Astronaut ihr Geld verdienen zu wollen. Aber nicht nur für Kinder ist dieser Beruf reizvoll. Einmal die Welt von oben sehen und schwerelos in der Raumstation schweben – ein Kindheitstraum, der bei vielen Menschen bis ins Erwachsenenalter reicht.

"Ach, wäre ich doch Astronaut geworden!" Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/RyanJLane

Irgendwann landet man in seinem Beruf, allerdings die wenigsten auf einer Raumstation. Die Gründe dafür können sein, dass sich der Berufswunsch mit der Zeit in eine ganz andere Richtung bewegt hat und man die notwendige Qualifikation und Begabung für den einst ersehnten Job möglicherweise auch gar nicht mitbringen würde.

Gedankenexperiment

Nervt der eigene Job gerade, kann man sich in der eigenen Fantasie seinen Traumjob ja vorstellen. Weder braucht man dafür dann eine Ausbildung noch eine andere Qualifikation. So kann man sich vorstellen, für eine Woche die Geschicke eines Landes als Politikerin oder Politiker zu lenken. Genauso ist es möglich, sich auf die Bretter, die die Welt bedeuten, zu imaginieren. Andere würden gerne in Sozialberufe schnuppern oder sich als Industriekletterin oder Industriekletterer auf hohe Gebäude wagen. Auch der Geheimdienst dürfte für manche Menschen reizvoll sein – zumindest um einmal das eigene Talent in Sachen Ermittlungen auszutesten. Lesefreudige Menschen wollen vielleicht wissen, ob man in einer Bibliothek entspannt in Büchern schmökern kann oder die Ruhe dort dann doch täuscht. Und lebt man ein recht privilegiertes Leben, kann ein Blick in prekäre Beschäftigungsverhältnisse hilfreich sein, um andere Lebensrealitäten besser nachvollziehen zu können.

In welchen Job würden Sie gerne hineinschnuppern?

Warum reizt Sie dieser Job, und was hat Sie davon abgehalten, diesen Job zu ergreifen? Erzählen Sie im Forum davon! (Judith Wohlgemuth, 26.1.2023)